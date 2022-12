صحيفة عبرية تطمح لزيارة مدينة خيبر اليهودية في السعودية

تساءلت صحيفة "يسرائيل" هيوم العبرية، عما إذا كان سيتمكن اليهود من زيارة مدينة خيبر، في المملكة العربية السعودية. مشيرة إلى أن أولئك الذين يحملون جواز سفر أجنبي، بوسعهم القيام بذلك، أما الذين لا يحملون إلا جواز السفر الإسرائيلي، فعليهم أن ينتظروا، حتى تطبيع العلاقات بين الدول.

وفي القرن السابع الميلادي، عاشت في خيبر قبائل يهودية. واشتهرت المدينة، الواقعة في واحة بين صخور البازلت، شمال المدينة المنورة- ثاني أقدس مكان للإسلام، بالمعركة التي دارت هناك، بين القبائل اليهودية والجيش المسلم، في الأيام الأولى للإسلام. وحتى يومنا هذا، في المظاهرات المناوئة لإسرائيل يهتفون الحشود "خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود".

ودفعت الحكومة السعودية، في سبعينيات القرن الماضي، سكان خيبر إلى ترك منازلهم القديمة، والانتقال إلى مبانٍ أحدث، مزودة بالبنية التحتية للمياه والكهرباء. أما في هذه الفترة، فأطلقت خطة لتحويلها إلى موقع سياحي جذّاب. وافتتحت السعودية الشهر الماضي، مركزًا للزوار في خيبر، حيث تمت تغطية تاريخ المنطقة، ومُنحت النصوص القديمة التي تحيي ذكرى المدينة مساحة واسعة. وسيتمكن السائحون في المنطقة الآن، من الاستمتاع بالأنشطة المختلفة، مثل الرحلات إلى الينابيع، وجولة بين المنازل القديمة، وزيارة البراكين القريبة، وحتى رحلة طائرة هليكوبتر فوق المقابر القديمة.