تقرير: حزب الله يتخذ خطوة استثنائية بعد إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل جندي من اليونيفيل

صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: حزب الله يسلم أحد منفذي إطلاق النار على قافلة اليونيفيل للجيش اللبناني

سلمت منظمة حزب الله الجيش اللبناني، أحد منفذي إطلاق النار على موكب اليونيفيل في جنوب البلاد، قبل 10 أيام، الذي أسفر عن مقتل جندي من أصل إيرلندي.

وفي الساعات القليلة الماضية، وضعت المخابرات اللبنانية يدها، على أحد النشطاء، الذي من بين الأمور المتورط بها قتل شون روني (23 عاما)، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية. وقال مسؤول كبير للصحيفة، إن الحادث يستوجب رفع مستوى التنسيق، بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وبحسب قوله، فإن قائد اليونيفيل، الجنرال أرنولد لازارو سانشيز، ملزم بتزويد الأمم المتحدة، بالردود على ما حدث في الحادث.

في غضون ذلك، نقل المصدر عن مسؤولين في اليونيفيل قولهم، إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة، من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال المزيد من المتورطين في إطلاق النار. ويكشف التحقيق أنه لم يتم التخطيط لاغتيال الجندي مسبقا. وقال سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة، إنه حتى الآن لا خوف من مغادرة الجنود جنوب لبنان أو تقليص أعدادهم. لكنه حذر من أنه "إذا تبين أن الهجوم تم التخطيط له مسبقا، فهذا يعني أن مرحلة خطيرة للغاية، قد بدأت في التعامل مع هذه القوات".

وزار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وقائد الجيش جوزيف عون، مقر اليونيفيل في الناقورة في أعقاب الهجوم. وأجروا سلسلة من الاتصالات، التي ساعدت على ما يبدو في تخفيف التوترات المحيطة بالقضية. وأكد المصدر أن الفرضية التي أفادت بأن مركبتين تابعتين لليونيفيل، ضلت طريقهما، ووصلت عن طريق الخطأ إلى قرية العقبية في جنوب لبنان، صحيحة. وفي القرية، طالب الأهالي باستدارة مركبتين تابعتين لليونيفيل، والعودة إلى الطريق الرئيسي. خلال الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أطلق المشتبه بهم النار على السيارة، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين. وذكر مسؤول قانوني، أنه كانت هناك صعوبات أثناء التحقيق، لكنه لم يوضح ماهية الصعوبات.