تقرير: روسيا ستُسلّم إيران سربا كاملا من مقاتلات سوخوي-35

إسرائيل غير قلقة من امتلاك إيران للمقاتلات، بقدر ما يزعجها التعاون الأمني الوثيق بين موسكو وطهران

تشير مصادر استخباراتية غربية، تراقب الصفقات الأمنية بين إيران وروسيا، إلى أن موسكو ستوفر قريباً، سرباً كاملاً من المقاتلات، للجمهورية الإسلامية.

ويبدو أن الحديث يدور عن 24 مقاتلة من طراز سوخوي 35، التي أنتجتها روسيا في الأصل لمصر، في صفقة أفشلتها الولايات المتحدة. وكان الروس يبحثون عن مشترين للفوائض غير المباعة، ويبدو أن طهران، ستتسلم هذه المقاتلات قريبًا جدًا. وتشير المعلومات الاستخباراتية، إلى أن الطيارين الإيرانيين، يتدربون بالفعل على هذا النوع من المقاتلات. ومقابل المسيرات وصواريخ أرض - أرض التي تقدمتها إيران لروسيا وفقا للغرب، للاستخدام في حرب أوكرانيا، فإن إيران ستتلقى من روسيا، أنظمة دفاع جوي.

ووفقا للقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، فأن حيازة إيران للمقاتلة لا يُشكّل بالضرورة، تهديدًا لإسرائيل، خصوصا وأن المقاتلة ستساعد إيران، بتنفيذ غارات داخل أراضيها. وما يُشكّل تهديدا على إسرائيل بشكل فعلي، هو التعاون الأمني الوثيق، بين موسكو وطهران. ما يتماشى مع تحذير رئيس "الموساد"، من تعزيز الشراكة الأمنية بين روسيا وإيران. ورغم ذلك، فقد يُشكّل الأمر فرصة لإسرائيل، لإقناع الولايات المتحدة بتشديد الخناق على إيران. ذلك أن واشنطن تنزعج من دعم إيران لروسيا، أكثر مما تنزع من برنامج طهران النووي، بحسب القناة.

وذكرت القناة، أنه سيتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية المُكلف بنيامين نتنياهو، إثارة الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اتصل به لتقديم التهاني، بمناسبة فوزه بالانتخابات، وإعلانه نجاحه بتشكيل الحكومة.