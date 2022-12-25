إسرائيل: إلتقاط صور لذئب نادر ذو فرو أبيض في صحراء النقب

هذه ليست هي المرة الأولى التي تُشاهد فيها ذئاب بيضاء في إسرائيل، بحيث أنه شوهد في عام 2012 ذئب أبيض في محمية "إيفرونا" الطبيعية

كشفت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، أنه بواسطة كاميرا أرضية تم تركيبها من قبلها، تم إلتقاط صور لذئب نادر ذو فرو أبيض، في صحراء النقب في إسرائيل، مشيرة إلى أن "الأمر الأكثر استثنائية هو أن الحيوان لم يكن -ألبينو-، مثل العديد من الذئاب ذات الفراء الأبيض".

وقال ناشط الحفاظ على البيئة في الفضاء المفتوح، التابع للهيئة، دوتان روتيم، "للوهلة الأولى ، قد تعتقد أنه كان ذئبًا ألبينو" وأضاف أنه، "بشكل عام، ظاهرة المهق، وهي ظاهرة طبيعية نادرة نسبيًا تتميز باللون الأبيض للجلد والشعر، ناتجة عن حقيقة أن صبغة الميلانين الموجودة في الجلد لا تظهر بسبب خلل جيني"، موضحا أنه "في الأنواع الصغيرة ، التي تعتبر فريسة للأنواع الكبيرة ، يمكن أن يكون المهق ضارًا أو حتى خطيرًا لأنه يجعلها تبرز أكثر."

يبدو أن الذئب الذي تم رصده في النقب يعاني من حالة مختلفة تسببت في فقدان جزئي للتصبغ، يسمى اللوسيزم. مثل المهق، ينتج عن اللوسم تلون أبيض أو شاحب أو غير مكتمل للجلد أو الشعر أو الريش أو القشور أو البشرة. ومع ذلك ، فإن الحيوانات البيضاء لديها عيون وردية، في حين أن تصبغ قزحية الحيوانات اللوسيزية يظل داكنًا.

وتعتبر هذه ليست هي المرة الأولى التي تُشاهد فيها ذئاب بيضاء في إسرائيل، بحيث أنه شوهد في عام 2012 ذئب أبيض في محمية "إيفرونا" الطبيعية، وفي عام 2015، تم رصد أنثى ذئب أبيض على هضبة "ميشور يامين"، كما تم بعد فترة وجيزة تصوير صغارها أيضًا.

وتفضل هيئة الطبيعة والحدائق عدم الكشف عن المكان المحدد الذي تم تصوير الذئب فيه، خوفًا من تعكير صفو الحياة البرية لدى المدنيين الفضوليين.