وفاة كبير حاخامات "الصهيونية الدينية" حاييم دروكمان عن عمر ناهز 90 عاما

توفي اليوم الأحد، كبير حاخامات "الصهيونية الدينية"، الحاخام حاييم دروكمان، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد معاناته من عدة مشاكل صحية، كان آخرها من كوفيد -19.

وقال بيان من مركز بني عكيفا يشيفوت وأولبانوت، " توفي شيخ الحاخامات الصهيونيين المتدينين"، وأكد البيان أن "دروكمان كان "رجلًا نموذجيًا ، ورجل عائلة ، وقائدًا عظيمًا في التوراة، ورجلًا للتربية الروحية والعمل".

من جهته، أكد، الرئيس التنفيذي لمركز بني عكيفا يشيفوت وأولبانوت، إلشانان جلات، "كان الحاخام دروكمان عمود النار قبل معسكرنا "، مضيفا أنه "بشخصيته، قاد جمهورًا كبيرًا ، وأثر في الجمهور الإسرائيلي ورسم مسارًا تعليميًا للتوراة والأفوداه (العمل) ، لحب الناس وأرض اليهود والإسرائيليين ، في جيل الفداء. شخصيته ورؤاياه العميقة ورؤيته الواسعة ستفوتها أمة إسرائيل بأكملها ".

وكان الحاخام حاييم دروكمان، رئيس مدرسة "أور عتصيون" الدينية ورئيس مركز بني عكيفا يشيفوت وأولبانوت - أكبر سلسلة من مدارس يشيفا الثانوية للبنين والبنات في المجتمع الصهيوني الديني في إسرائيل.

وخدم الراحل أيضًا في العديد من الأدوار الحاخامية كحاخام حركة شباب بني عكيفا في إسرائيل، وكذلك في مركز بني عكيفا. في عام 1977، وأصبح دروكمان أيضًا عضوًا في الكنيست عن الحزب الديني القومي ونائب وزير أيضًا.

وولد دروكمان عام 1932 في بولندا ونجا من الهولوكوست بالاختباء مع والديه، وهاجر إلى إسرائيل في عام 1954 ومنذ ذلك الحين أصبح زعيما في كل مؤسسة دينية صهيونية كبرى تقريبا.