خاص/تخوفات بين أوساط الأفارقة اللاجئين في إسرائيل من حكومة نتنياهو المرتقبة

يشعر اللاجئون الأفارقة في إسرائيل بمخاوف على مصيرهم على ضوء تشكيل الحكومة الجديدة

مئاتُ اللاجئينَ الأفارقَةِ في إسرائيلَ يخشَوْنَ من حكومَةٍ يمينيَّةٍ قَيْدَ التشكيلِ، يرأَسُها بنيامين نتنياهو الذي جَرَّبَ اللاجئونَ سياساتِ حكوماتِهِ السابقَةِ تجاهَهُمْ.فنتنياهو واليمينُ الإسرائيليُّ لا يَعْتَبرون اللاجئينَ كذلك، بل باحثي عَمَلٍ غيرِ شرعيينَ، تسللوا الى دولَةِ إسرائيلَ ويُهدِّدون بتغييرِ ديمغرافيَّتِها.

بنيامين نتنياهو, رئيس وزراء إسرائيل المكلف كان صرح بالخصوص :"سيَبْقى اللاجئونَ الحقيقيون وعائلاتُهُمْ في إسرائيل. لا نملِكُ أيَّ التزامٍ بالحِفاظِ هُنا على المُتَسَللينَ غَيْرِ الشرعيينَ من العُمَّالِ من غيرِ اللاجئينَ، وسيَتِمُّ ترحيلُهُمْ إلى بَلَدٍ آخَرَ".

سياساتُ نتنياهو تجاهَ اللاجئينَ قائمةٌ على الضغْطِ عليْهِمْ، ومنعِهِمْ من الحُقوقِ الطبيعيَّةِ، مثلَ حقِّ العَمَلِ والتأمينِ الصحيِّ وغيرِها،بينما تنشَطُ منظماتٌ تطوعيَّةٌ كمنظمَةِ هياس، في مساعدَةِ وتمثيلِ اللاجئينَ قانونياً.

مديرة منظمة هياس في إسرائيل، سيفان كرميل صرحت لـi24NEWS :"برنامجنا الأساسي هو المساعدة القانونية لطالبي اللجوء، نعمل كثيرا مع المجتمع المدني في إسرائيل ومع مكاتب المحاماة الخاصة وطلاب القانون، ونحن شركاء قريبون جدًا من مجتمع اللاجئين، ونعمل معهم عن كثب".

تعتبر منظمة "هياس" منظمة مناصرة عالمية للاجئين، ولها مكاتب في 22 دولة عبر 5 قارات. لدى هياس أربعة مجالات أساسية تعمل فيها مثل الحماية القانونية وإعادة التوطين، والصحة العقلية والخدمات النفسية والاجتماعية، والوقاية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي.

في سبيلِ محارَبَتِهِمْ ابتَكَرَتْ الحُكومَةُ طُرقًا عدَّةً لترحيلِهِمْ الى افريقيا، مِنْها حبسُ اللاجئين في معسْكَرِ خُولوت، في صحراءِ النَّقَبِ جنوب إسرائيل لأمَدٍ غيرِ محدودٍ، نمرود افيغال" نائب مدير منظمة هياس والمسؤول القانوني منذ عام 2014، صرح لـi24NEWS :" كنا ندير برنامجًا للمساعدة القانونية ونمنح طالبي اللجوء تمثيلًا قانونيًا مجانيًا - سواء مع فريقنا أو مع المحامين الذين يتطوعون معنا. ومن خلال الطلبات الإنسانية، وكذلك التقاضي الاستراتيجي".

وأضاف :"نجهل ما الذي تخطط له الحكومة الجديدة، لكننا سنواصل تمثيل طالبي اللجوء، من خلال الطلبات الإنسانية، وكذلك التقاضي الاستراتيجي: وكلا الشريحتين لم تتلق الرد بشأن طلبِ اللُجوء. وسنتحرك ضد أي نظام جديد للحكومة الجديدة.

هناكَ مخاوف لدى اللاجئين، من إعادَةِ إِحياءِ فكرَةِ خولوت او الإبعادِ الى دولَةٍ ثالثَةٍ، فلَطالَما نَشِطَ بعضُ أعضاءِ الحُكومَةِ المرتقبَةِ في الإبقاءِ على اللاجئينَ في المعسكراتِ، او البَّحْثِ عَنْ دُوَلٍ افريقيَّةٍ تَقْبَلُ بِهِمْ، حتى وإنْ كان ذلكَ يُعَرِّضُ حياتَهُمْ للخَطَر.

منعم هارون – قسم السياسات والعلاقات العامة في هياس، علق :"بخصوص قضايا اللاجئين نحن نعالج القضايا في مستويين، المستوى الأول يتعلق بالمسألة القانونية في إسرائيل أي عن طريق اخذ الملفات الى جميع مستويات التقاضي لأجل إيجاد حلول،المستوى الثاني هو بالعمل والتنسيق مع زملائنا في المنظمات الأخرى لا سيما المفوضية السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لإيجاد بدائل خارج دولة إسرائيل".

وخيرُ دليلٍ على السياسَةِ المُتَّبَعَةِ بحَقِّ اللاجئينَ، هي طلباتُ اللُجوءِ المُكَدَّسَةِ على رُفوفِ إدارَةِ الهِجْرَةِ دُونَ فَحْصِها، رَغْمَ مُضِيِّ سنواتٍ عديدَةٍ على التَقدُّمِ بها.

توجهنا الى مدير مكتب مفوضية اللاجئين في إسرائيل، ماتياس لروتي بالسؤال التالي : بخصوص الملفات التي لم تفحص وأيضا الملفات المرفوضة، هل من سبيل للبحث عن معالجات لأصحابها سيما في موضوع البحث عن التوطين. المفوضية السامية للاجئين؟

وخلال إجابته قال :"نحن على يقين تام بانه وفي الكثير من الحالات يستغرق الكثير من الوقت وهذه احدى اهم ادعاءاتنا للحكومة الإسرائيلية، انه حينما يتقدم شخص بطلب اللجوء الرجاء اتخذوا القرار بأسرع وقت ممكن، هناك أناس تنتظر ثلاثة وخمسة وحتى عشرة سنوات او أكثر حتى ان يحصلوا على القرار وهذا يضعهم في مدة طويلة من عدم الاستقرار وخلال كل هذه المدة لا يوجد لديهم القدرة على الاستفادة من الخدمات والحقوق المختلفة والمعترف بها"

abdlkarim Altinawi/i24NEWS منعم هارون – قسم السياسات والعلاقات العامة في هياس

اسياس غبروم، لاجئ من اريتريا، حدثنا عن قضيته ومعاناته:"أبلغ من العمر 42 عاماً وحياتي هنا في إسرائيل مثل منطاد عائم في البحر يتحرك في أي اتجاه حسب الرياح، والحكومة الإسرائيلية تجعل منا مثل المنطاد تحركنا بقراراتها الى جميع الاتجاهات، رغم وجود مكتب تابع للمفوضية في إسرائيل الان ان المفوضية لا تملك أي قرار بشأننا فقط تكتفي بالمشاهدة ونحن نسحق من قبل الحكومة الإسرائيلية".

أما آدم يحيى لاجئ من السودان (37 عاما) يتمنى :"أرجو من الحكومة الإسرائيلية المقبلة عدم اتباع سياسة التنكيل باللاجئين التي كانت تتبعها حكومات بنيامين نتنياهو السابقة، يجب عليهم الاعتراف بنا كلاجئين مثل جميع الدول الأخرى التي تحتضن اللاجئين وتعطيهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، يتحدث بعض المرشحين للحكومة المرتقبة عن ترحيلنا الى افريقيا، لا يوجد مكان اذهب اليه أهلي في معسكرات اللاجئين شرقي تشاد منذ عام 2006، أي بعد سنوات من اندلاع الحرب في دارفور وحرقت قريتنا بواسطة مليشيا الجنجويد، لذلك عليهم التوقف عن السياسات القاسية تجاهنا".