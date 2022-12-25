شركة إسرائيلية : 6 براءات اختراع لتحسين خصائص النباتات باستخدام جينات البحر الميت

قامت الشركة بتطوير حلاً بيئيًا يشبه التكنولوجيا المستخدمة في اللقاحات المضادة لـ Covid، بعد أن تأثرت بعض بساتين النخيل في إسرائيل، بمرض غير مرئي

قدمت شركة "بلانتار بيو" الإسرائيلية، 6 براءات اختراع لتحسين خصائص النباتات، ولجعلها أكثر إنتاجية ومقاومة للحشرات وللجفاف، باستخدام الجينات من البحر الميت.

وقامت الشركة بتطوير حلاً بيئيًا يشبه التكنولوجيا المستخدمة في اللقاحات المضادة لـ Covid، بعد أن تأثرت بعض بساتين النخيل في إسرائيل، بمرض غير مرئي يقتلها واحدة تلو الأخرى، إنها السوسة الحمراء، وهي طفيلي من الهند اجتاحت الشرق الأدنى منذ حوالي ثلاثين عامًا، وهي الآن تغزو جنوب أوروبا.

وفي هذا السياق، قال المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك للشركة، درور شاليتين، "نحن نستخدم الحمض النووي الريبي لاستهداف يرقات الحشرة، عندما تأكل هذا الحمض النووي الريبي، تموت اليرقة داخل الشجرة. إنها بيئية لأنها تستهدف جينًا واحدًا فقط من هذه الحشرة، وليس لها عواقب على النحل أو البشر، لذلك فهي بديلاً ممتازًا للمبيدات الحشرية الخطرة المستخدمة حاليًا "

وأضاف درور شاليتين، أن "هذا المنتج، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة "جادوت اجرو"، يجب أن يطرح في السوق في غضون عامين"، وتهدف شركة "بلانتار بيو"، الذي تم إنشاؤها في عام 2014 ، إلى تحسين خصائص النباتات، من خلال إدخال جينات جديدة موجودة في الطبيعة.

PlantArcBio النتائج الممتازة لـ PlantArcBio و Rallis في تحمل الجفاف وزيادة محصول الذرة: أعلى آذان التحكم ، أسفل تلك التي تمت إضافة جينات البحر الميت إليها

وأكد درور شاليتين، "لقد بدأت هذه الشركة بحلم: تم أخذ العديد من الجينات في الطبيعة ، من منافذ بيئية مختلفة ، واختبارها مباشرة في النباتات لتحسين أدائها. ثم طورنا منصة تتيح لنا أخذ ملايين الجينات في الطبيعة ووضعها في النباتات ، واحدة تلو الأخرى. ثم نقوم باختبار النباتات لمعرفة أي منها يجعلها أكثر مقاومة وإنتاجية "،

وتابع درور شاليتين، أن "الشركة أخذت عينات من التربة من البحر الميت واستخرجت منها ملايين الجينات من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الصحراء"، وأردف "لقد حددنا العديد من النباتات التي لديها جين يجعلها أكثر مقاومة للجفاف. حاليًا ، يتم اختبار هذه الجينات على النباتات التي لها دور مهم جدًا ، مثل الذرة أو فول الصويا".

كما تعمل "بلانتار بيو" أيضًا على تحسين إنتاجية نباتات الحبوب، هذه المرة بتعديل التعبير الجيني، وفقًا للمؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، أنتجت المصانع المعالجة ضعف عدد آذان الذرة التي تنتجها محطات التحكم. وتقوم الشركة أيضًا باختبار بذور اللفت في الحقل ، وتحصل على زيادة كبيرة في المحصول عن طريق نشر الحمض النووي الريبي المتداخل في النبات.

بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتكلفة، أشرفت سلطة الابتكار الإسرائيلية على اختبارات إضافية أجرتها شركة "راليس الهند"، وهي شركة محلية للتكنولوجيا الحيوية في الهند، وضعت الجين في نبتة الذرة ، ثم قامت بزراعة البذور بدون ماء تقريبًا، جنبًا إلى جنب مع بذور الذرة الأخرى. وتبين نتيجة لذلك، نجت فقط نباتات الذرة الناشئة. لكن هذا ليس كل شيء ، حيث أنهم أعطوا حبوبًا أكثر بمرتين إلى ثلاث مرات من الذرة العادية.

وأظهرت النتائج زيادة بنسبة 60٪ إلى 250٪ في محصول بذور الذرة المحسنة المزروعة تحت ظروف الجفاف باستخدام جينات شركة "بلانتار بيو"، "نعتقد أن هذه النتائج الاستثنائية ستوفر حلاً حقيقيًا لانعدام الأمن الغذائي العالمي ، ولتحدي تغير المناخ".

وتسعد الشركة الإسرائيلية بمشاركة هذه النجاحات. الشركة ، المدرجة في سوق الأوراق المالية الإسرائيلية منذ أكثر من عام بقليل ، تقدر قيمتها بـ 11 مليون يورو.