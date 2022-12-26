الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية على الحدود اللبنانية

قال المتحدث باسم الجيش، أن "التمرين بقيادة اللواء 769، كان مخططًا له مسبقًا، مما يعني أنه لم ينبع من تقييم أمني جديد"

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيجري تدريبات عسكرية لمدة يومين في الجزء الشرقي من الحدود مع لبنان، ابتداء من اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش، أن "التمرين بقيادة اللواء 769، كان مخططًا له مسبقًا، مما يعني أنه لم ينبع من تقييم أمني جديد"، وحذر سكان المنطقة الواقعة شمال البلاد من "سماع دوي انفجارات خلال التدريبات التي من المتوقع أن تنتهي بعد ظهر الأربعاء المقبل".

وتأتي هذه التدريبات بعد وقت قصير من مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين خلال هجوم على قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، وسلمت جماعة حزب الله اللبنانية أمس الأحد رجلا يشتبه في ارتكابه جريمة القتل بعد أن أنكرت في السابق أي تورط لها في الهجوم.

وكانت قد أجريت "تدريبات عسكرية مفاجئة" في وقت سابق من هذا الشهر، بالقرب من الحدود مع لبنان في محاولة لتعزيز جاهزية "الوحدات القتالية واللوجستية للجيش الإسرائيلي".

وشارك في التدريبات التي أطلق عليها اسم "الشتاء الدافئ 2" حوالي 8000 جندي في الخدمة و 5000 جندي احتياطي. وكان يهدف إلى التحضير "لأحداث مفاجئة وسيناريوهات مختلفة في المنطقة الشمالية" بما في ذلك الاشتباكات مع حزب الله ووكلاء إيران الآخرين في المنطقة.