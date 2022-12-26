سلاح الجو الإسرائيلي يقرر إيقاف 11 طائرة مقاتلة بناء على توصية من الولايات المتحدة

وأضاف المتحدث أن "القوات الجوية ستحلل نتائج التحقيق في الحادث وتوصي بكيفية إعادة الطائرات بأمان إلى الرحلة".

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه قرر اتباع توصية إدارة إنتاج الطائرات الأمريكية بإيقاف 11 طائرة مقاتلة من طراز F-35 صنف B بعد تحطمها الأخير في تكساس ، الولايات المتحدة.

وقال المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي في بيان "من النتائج والمعلومات التي تم نقلها تبين أن هذه الطائرات تتطلب فحصا خاصا لاستبعاد احتمال حدوث خلل متكرر في النظام الاسرائيلي".

وأضاف المتحدث أن "القوات الجوية ستحلل نتائج التحقيق في الحادث وتوصي بكيفية إعادة الطائرات بأمان إلى التخليق".

ووقع الحادث الذي دفع إلى التحرك في قاعدة عسكرية شمال تكساس في 16 ديسمبر/كانون الأول، حيث اضطر الطيار إلى إخراج مقاتلة من طراز F-35B بعد فشل هبوطها.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تهبط عموديًا على المدرج وملامسة عجلاتها للأرض لفترة وجيزة قبل أن ينخفض ​​مقدمة الطائرة مما أدى إلى تحطم الطائرة، ويمكن للطائرة F-35B الإقلاع والهبوط عموديًا ، مثل المروحية.