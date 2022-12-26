English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • سلاح الجو الإسرائيلي يقرر إيقاف 11 طائرة مقاتلة بناء على توصية من الولايات المتحدة

سلاح الجو الإسرائيلي يقرر إيقاف 11 طائرة مقاتلة بناء على توصية من الولايات المتحدة

i24NEWS

دقيقة 1
تحلق طائرات مقاتلة من سرب طائرات F-35 الثاني لسلاح الجو الإسرائيلي فوق جنوب إسرائيل.
IDF Spokespersonتحلق طائرات مقاتلة من سرب طائرات F-35 الثاني لسلاح الجو الإسرائيلي فوق جنوب إسرائيل.

وأضاف المتحدث أن "القوات الجوية ستحلل نتائج التحقيق في الحادث وتوصي بكيفية إعادة الطائرات بأمان إلى الرحلة".

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه قرر اتباع توصية إدارة إنتاج الطائرات الأمريكية بإيقاف 11 طائرة مقاتلة من طراز F-35 صنف B بعد تحطمها الأخير في تكساس ، الولايات المتحدة.

Video poster

وقال المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي في بيان "من النتائج والمعلومات التي تم نقلها تبين أن هذه الطائرات تتطلب فحصا خاصا لاستبعاد احتمال حدوث خلل متكرر في النظام الاسرائيلي".

وأضاف المتحدث أن "القوات الجوية ستحلل نتائج التحقيق في الحادث وتوصي بكيفية إعادة الطائرات بأمان إلى التخليق".

ووقع الحادث الذي دفع إلى التحرك في قاعدة عسكرية شمال تكساس في 16 ديسمبر/كانون الأول، حيث اضطر الطيار إلى إخراج مقاتلة من طراز F-35B بعد فشل هبوطها.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تهبط عموديًا على المدرج وملامسة عجلاتها للأرض لفترة وجيزة قبل أن ينخفض ​​مقدمة الطائرة مما أدى إلى تحطم الطائرة، ويمكن للطائرة F-35B الإقلاع والهبوط عموديًا ، مثل المروحية. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق