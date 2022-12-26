الرئيس الإسرائيلي يحث على حماية حقوق جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن هويتهم ومعتقداتهم

هرتسوغ٬ "الوضع الذي يخشى فيه مواطنو إسرائيل من توجيه تهديدات لهم على أساس هويتهم أو قيمهم يتعارض مع المبادئ الديمقراطية والأخلاقية الأساسية لإسرائيل"

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس الأحد، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو، إلى حماية حقوق جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن هويتهم أو قيمهم ومعتقداتهم، بعدما طالب يمينيون متطرفون من المرتقب أن يشغلوا مناصب في الحكومة المقبلة بمراجعة قوانين مكافحة التمييز.

وكتب الرئيس الإسرائيلي على تويتر: إن "الوضع الذي يخشى فيه مواطنو إسرائيل من توجيه تهديدات لهم على أساس هويتهم أو قيمهم يتعارض مع المبادئ الديمقراطية والأخلاقية الأساسية لإسرائيل".

بدوره، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الذي من المقرر أن يقدم حكومته الائتلافية هذا الأسبوع، بالحفاظ على مبادئ التسامح، وقال في بيان رسمي "لن نسمح بالتمييز ضد أفراد مجتمع المثليين أو المس بحقوق أي مواطن آخر في إسرائيل".

لكن حلفاء نتنياهو يضغطون من أجل مراجعة قوانين تحظر التمييز على أساس ديني، حيث أثار عضو جديد في الحكومة من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف أوريت ستروك، انتقادات أمس الأحد بقوله إنه "يجب السماح للفنادق برفض تقديم الخدمات للأشخاص على أساس ديني، وكذلك للأطباء، طالما تتوافر بدائل".

ويزعم قادة المعارضة الجدد في إسرائيل أن مواقف نتنياهو داخل ائتلافه أضعف من أن تمنع حلفائه من اليمين المتطرف من إجراء تغييرات سياسية "خطيرة".