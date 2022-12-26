قوات الأمن الإسرائيلية تحبط عمليات تفجيرية خطط لها مسلحون من غزة

قال الشاباك إن "إسرائيل تأخذ على محمل الجد العمليات العدائية الموجه من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل وتعمل على إحباط أي تهديد في وقت مبكر

أعلن جهاز الأمن الداخلي الشاباك، اليوم الإثنين، أنه "بالاشتراك مع الجيش الإسرائيلي أحبط مخطط لخلية من الضفة، كانت تروج لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل، بإشراف فصائل فلسطينية من غزة.

وقال الشاباك في بيان، "في نهاية العملية التي استمرت عدة أسابيع قادها جهاز الأمن العام بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، في 14 كانون الأول/ديسمبر، تم إحباط خلية خططت لتفجيرات وهجمات انتحارية في الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان، أنه "في إطار العملية، اعتقل الشاباك والجيش الإسرائيلي عددًا من المسلحين "الذين كانوا يعملون تحت إشراف منظمة 'لجان المقاومة' ومنظمة "شهداء الأقصى"، في إشارة إلى المنظمات المتطرفة المتواجدة في قطاع غزة.

وضبطت القوات الإسرائيلية "عبوة ناسفة" كان من المقرر استخدامها في "هجوم كبير في إسرائيل".

Shin Bet أعضاء خلية تعمل من قطاع غزة يفككها الشاباك

وتركزت العملية على عدد من المسلحين المعروفين في قطاع غزة، وعلى رأسهم أحمد فتحي عمر حجاج، من سكان جباليا ، المعروف بخبير إنتاج المتفجرات.

وتابع البيان، "أدت المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها إلى الكشف عن هويات مسلحين آخرين من قطاع غزة، ومنهم: مها لداوي (من سكان نزيرات)، التي ساعدت وعملت مع جهاد أحمد.

بالإضافة إلى ذلك ، تم اعتقال عدد من المشتبه بهم للتحقيق من قبل الشاباك، بسبب تورطهم في الترويج للهجوم الذي تم الكشف عنه. وكان من بينهم يونس عودة وخالد مرعي وأحمد طاهر جرادات وكيس الشايب.

ونُفِّذت العملية في إطار "الحملة الطويلة الأمد التي يديرها جهاز الأمن العام مع الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية لإحباط التطرف في الأراضي الإسرائيلية باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب والأدوات".

وقال الشاباك إن "إسرائيل تأخذ على محمل الجد العمليات العدائية الموجه من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل وتعمل على إحباط أي تهديد في وقت مبكر، وتعتبر منظمة حماس مسؤولة عن جميع الأنشطة العدائية من قطاع غزة".