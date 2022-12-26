إسرائيل: بنيامين نتنياهو سيقدم حكومته الجديدة للبرلمان الخميس المقبل

وتشير التقارير إلى أن الاتفاقات الائتلافية لم يتم التوقيع عليها بالكامل بعد ، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليها قبل 24 ساعة تقريبًا من تنصيب الحكومة.

كشف جدول البرلمان الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، سيقدم حكومته الجديدة إلى الكنيست يوم الخميس المقبل.

ووفقا للتقارير، ستشمل الجلسة تصويتا لرئيس جديد للبرلمان، حيث من المتوقع أن يستقيل رئيس الكنيست الحالي ياريف ليفين، من أجل العمل كوزير للعدل، وأمام نتنياهو حتى 2 يناير / كانون الثاني لأداء القسم في ائتلافه بقيادة الليكود من الأحزاب اليمينية المتطرفة والأرثوذكسية.

وتشير التقارير إلى أن الاتفاقات الائتلافية لم يتم التوقيع عليها بالكامل بعد ، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليها قبل 24 ساعة تقريبًا من تنصيب الحكومة.

قال زعيم الليكود للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنه تمكن من تشكيل حكومة في نهاية الأسبوع الماضي، قبل دقائق من الموعد النهائي الذي حدده للقيام بذلك.

وسيقدم بنيامين نتنياهو، تشكيل الحكومة الجديدة للكنيست ويطلب ثقتها، بعد ذلك، سيكون هناك خطاب لرئيس المعارضة المعين، رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، وسيؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين.