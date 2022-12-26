عمان : مجلس الشورى يقترح تعديلات تغلظ مقاطعة إسرائيل

تابع يعقوب الحارثي، أن "القانون في صيغته الحالية يحظر التعامل مع إسرائيل سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية"

أفادت وكالة واف العمانية، اليوم الإثنين، أن مجلس الشورى العماني أحال مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية و القانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى العماني، يعقوب الحارثي، إن "المقترح يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة"، وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم بُعيد انتهاء الجلسة الاعتيادية أن التعديل المقترح يفضي إلى "توسع في التجريم و توسع في مقاطعة إسرائيل".

وتابع يعقوب الحارثي، أن "القانون في صيغته الحالية يحظر التعامل مع إسرائيل سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية"، مشيرا إلى أن "أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب نظروا إلى التطور الحاصل سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، و اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية و حظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء كان لقاء واقعي (أو) لقاء إلكتروني (أو) غيره".

وأردف يعقوب الحارثي، أن التعديل المقترح "توسع في التجريم، و توسع في مقاطعة إسرائيل"، فيما وافق مجلس الشورى اليوم على إحالة مقترح المشروع إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح و إقراره أو رفضه.