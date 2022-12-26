تنظيم"داعش" يتبنى هجوم اقتحام سجن الرقة في سوريا أسفر عن مقتل 8 أشخاص

احباط عملية هجوم نفذته خلايا تنظيم "داعش" وذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين خلايا التنظيم من جهة، وبين عناصر القوى الأمنية بالقرب من الأمني حي الانتفاضة"

تبنى تنظيم "داعش" في بيان نشره على تطبيق "تلغرام" هجوم اقتحام سجن الرقة في سوريا، وقال "في سياق الانتقام المتواصل لأسرى المسلمين" وخصوصا النساء من أقارب الجهاديين الموقوفات في مخيم الهول الذي يديره الأكراد في شمال سوريا.

وقال المرصدالسوري لحقوق الإنسان في وقت سابق: اليوم الإثنين، إن ثمانيةأشخاص قتلوا جراء محاولة هجوم فاشلة لتنظيم "داعش" على سجن بالرقة شمال سوريا، مشيرا إلى أن القوى الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" أحبطت "عملية هجوم نفذته خلايا تنظيم ’داعش’ وذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين خلايا التنظيم من جهة، وبين عناصر القوى الأمنية بالقرب من المربع الأمني في حي الانتفاضة".

وأكد المرصد أن "من بين القتلى ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي في هجوم مباغت نفذته خلايا تنظيم الدولة الإسلامية على مقرات أمنية بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة"وأضاف المرصد بأن "القوى الأمنية التابعة لـ"قسد (قوات

وفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر من خلايا داعش واعتقال آخر، بالإضافة إلى مقتل عنصرين من قسد، وعنصرين من القوى الأمنية المحلية في حصيلة أولية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا، قد أعلنت نهاية سيطرة داعش في سوريا عام 2018، لكن لا تزال عناصر تنظيم"داعش" تشن من قوت لآخر هجمات دامية.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية التي شكلت تحالفا دوليا للحرب على داعش، عمليتها ضد التنظيم في سوريا عبر عمليات نوعية نجحت في القضاء على قياداته بمن في ذلك أبوبكر البغدادي زعيم "داعش".