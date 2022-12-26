خاص/ ابنة الجاسوس إيلي كوهين لـ i24NEWS: أتوجه للإمارات بمساعدتنا في استعادة رفات والدي من سوريا

في المقابلة توجهت صوفي كوهين الى دولة الامارات وطالبت بالمساعدة لاستعادة جثمان والدها المحتجزة

وجهت صوفي بن دور – ابنة الجاسوس الإسرائيلي في سوريا إيلي كوهين، خلال مقابلة خاصة لقناة I24NEWS رسالة لدولة الإمارات وسفيرها في إسرائيل، طالبت التوسط لدى الرئيس السوري بشار الأسد بتسريح رفات والدها المحتجزة منذ إعدامه في سوريا عام 1965 بعد فضح أمر نشاطه لصالح الموساد.

وقالت ابنة الجاسوس كوهين: "روسيا الأن في حالة عزلة كبيرة في العالم،وفي العالم الغربي. امل وأطلب عن طريق قناتكم وفي هذه المقابلة من الإماراتيين الذين لديهم دور كبير في إسرائيل والمجتمع الدولي أن يساعدوننا على الوساطة وعلى أن نصل لتفاهمات مع السوريين من أجل اعادة جثمان والدي".

وتابعت: "أعتقد أن هذه فكرة ممتازة، لم أفكر بها لوحدي، لكن أعتقد أن هذه وسيلة ممتازة، التوجه من خلال قناة عربية (بإشارة للإمارات) وأعتقد أنه يمكن أن نحصل على إجابات أفضل وإن كان هناك محفز يمكن تنفيذ ذلك في الواقع وأن نتوجه بشكل رسمي للسفير الإماراتي في البلاد"، كما أشارت.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطالما لعب دور الوساطة بين سوريا وإسرائيل في ملف استرجاع رفات كوهين.

ودشنت إسرائيل، مؤخرًا، متحفًا في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب لتخليد ذكرى الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة عائلة كوهين والسلطات الإسرائيلية شهدت توترًا لفترة طويلة، وسط تراشق وتبادل تهم حول خلفية القبض على كوهين وكشف أمره في سوريا.

ويشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد قام في شهر آذار/مارس من هذا العام في زيارة الى دولة الإمارات العربية، واعتبرت أول زيارة الى دولة عربية منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل 11 عاما، اجتمع خلالها مع عدد من القادة المؤثرين، ومثلت الزيارة تحسنا في علاقات سوريا مع جيرانها العرب.