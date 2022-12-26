أنقرة تستدعي سفير باريس لديها على خلفية "دعاية مناهضة لتركيا" بعد هجوم باريس

"لقد عبّرنا عن عدم رضانا عن الدعاية السوداء التي أطلقتها دوائر حزب العمال الكردستاني ضد بلدنا ولأن الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين يتم استخدامهم"

استدعت تركيا، اليوم الاثنين، سفير فرنسا لديها، على خلفية "الدعاية المناهضة لتركيا" الصادرة عن حزب العمال الكردستاني، في أعقاب مقتل ثلاثة أكراد في باريس الأسبوع المنصرم، مع استمرار الاحتجاجات حتى اليوم الاثنين، واعتبرت أنقرة أن المسؤولين الفرنسيين لم يفعلوا شيئًا يذكر للتصدي لها بعد حادث القتل.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن "السفير الفرنسي استُدعي إلى وزارة الخارجية على خلفية عدم وقف ’الدعاية السوداء’". وأضاف "لقد عبّرنا عن عدم رضانا عن الدعاية السوداء التي أطلقتها دوائر حزب العمال الكردستاني ضد بلدنا ولأن الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين يتم استخدامهم أداة في هذه الدعاية".

كما اعتبر أن مزاعم حزب العمال الكردستاني استخدمها "مسؤولون في الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين" ضد أنقرة، وتابع المصدر "نتوقع أن تتصرف فرنسا بحكمة في مواجهة الحادث سالف الذكر".

وكانت علاقات تركيا قد تدهورت مع فرنسا بسبب مواقفهما المتعارضة بشأن النزاع في سوريا ومجموعة من الملفات الإقليمية الأخرى.

وأعقبت إطلاق النار، الجمعة المنصرم، أيام من الاحتجاجات التي نظمتها جماعات كردية وأنصارها في العاصمة الفرنسية، ولوّح بعض المتظاهرين بأعلام حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، وحمل آخرون لافتات عليها شعارات تتهم تركيا بأنها دولة قاتلة وأن لها صلة بإطلاق النار.

وفي السياق أضرم متظاهرون أكراد النيران في المنطقة العاشرة وسط باريس، وقطعوا بعض الطرق بحاويات القمامة ورشقوا عناصر الشرطة بالحجار، نشب عنه اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين، اليوم الجمعة، بعد ساعات قليلة من وقوع اعتداء أودى بحياة 3 أكراد في وسط العاصمة الفرنسية.

ومن جهتها أطلقت الشرطة الفرنسية غازاً مسيلاً للدموع على التظاهرة التي خرجت في الدائرة العاشرة وسط المدينة الفرنسية، وأرسلت الشرطة الفرنسية، قوة مكافحة الشغب التي وصلت إلى وسط العاصمة للسيطرة على الأحداث، كما أرسلت تعزيزات إلى منطقة ستراسبورغ سانت دوني، التي تتميز بمطاعم ومتاجر تملكها الجالية الكردية في باريس، بحسب ما أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن اثنان من المحتجين أصيبا بجراح وحالتهما خطرة.

وكانت النيابة الفرنسية قد أكدت، أمس الأحد، أن الرجل الذي اعترف بقتل 3 أكراد الجمعة المنصرم في باريس، كان ينوي في البداية "اغتيال مهاجرين" في بلدة شمال العاصمة عدد كبير من سكانها من أصول أجنبية، وذلك بدافع "كراهية مرضيّة". وأوردت النيابة العامة في بيانها أن المشتبه به أشار إلى رغبته في مهاجمة +جميع المهاجرين+، شرح أنه "هاجم ضحايا لا يعرفهم"، موضحا أنه "غاضب من الأكراد لأنهم أخذوا أسرى أثناء قتالهم ضد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) بدلا من قتلهم".