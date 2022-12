أردوغان:"رونالدو تعرض لمقاطعة سياسية لأنه يدعم القضية الفلسطينية، وسمعت أنه ينوي اللعب في السعودية"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن "النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض لمقاطعة سياسية في مونديال قطر، لأنه يدعم القضية الفلسطينية وسمعت أنه ينوي اللعب في السعودية" وأضاف: "لقد فرّطوا برونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه، فحين تُقحم رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيا وتسحب طاقته منه"، وقال إن "المستقبل سيكون للنجم الفرنسي كيليان مبابي 23 عاما".

