أردوغان:"رونالدو تعرض لمقاطعة سياسية لأنه يدعم القضية الفلسطينية، وسمعت أنه ينوي اللعب في السعودية"

"لقد فرّطوا برونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه، فحين تُقحم رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيا وتسحب طاقته"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن "النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض لمقاطعة سياسية في مونديال قطر، لأنه يدعم القضية الفلسطينية وسمعت أنه ينوي اللعب في السعودية" وأضاف: "لقد فرّطوا برونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه، فحين تُقحم رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيا وتسحب طاقته منه"، وقال إن "المستقبل سيكون للنجم الفرنسي كيليان مبابي 23 عاما".

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جاءت تصريحات إردوغان خلال ملتقى شبابي نظمه فرع حزب العدالة والتنمية بولاية أرضروم شرقي البلاد، أمس الأحد. وفي ما يتعلق بالمباراة النهائية التي جرت بين الأرجنتين وفرنسا،

وقال أردوغان: "قلت لـ(الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون، يجب ألّا تحزن فالأرجنتين لعبت بشكل رائع واستحقت اللقب، فالمنتخب الأرجنتيني كان رائعا في ركلات الترجيح وخبرة ميسي ظهرت في النهائي".

وفي السياق كشفت قناة "سي بي سي" الأمريكية عن مزيد من التفاصيل حول الصفقة التي أبرمها فريق النصر السعودي مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذكرت أن المجموعة حددت فحوصات طبية للنجم البرتغالي قبل التوقيع على عقد الصفقة.

وذكرت أنه يوجد تفاؤل كبير لدى النصر بخصوص استكمال الصفقة، والتي حصلت على اللقب "الانقلاب الكبير في كرة القدم في البلاد"، بالاضافة الى الفحوصات الطبية، ذكر التقرير أن المجموعة حجزت لرونالدرو ولعائلته جناحا في فندق فاخر لمدة نصف عام- وهذا الأمر لا يوجد له علاقة بمعاشه الضخم الذي حصل عليه.

وقال مارسلو سلازار المدير الرياضي للنصر :"لا يحق لي أن أقول إن كان هذا سيحدث أم لا" وأضاف "تعالوا لننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور حتى نهاية العام، كما ترون، الحديث يدور عن مفاوضات بحجم كبير، ليس فقط بالنسبة للنادي، انما لكل الدولة وعالم كرة القدم، يجب أن نحصل على موافقات المستويات العليا".