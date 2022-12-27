الضفة الغربية: مجموعة "عرين الأسود" تتبنى إطلاق نار بالقرب من نابلس

مجموعة عرين الأسود أطلقت النار على قاعدة عسكرية في بلدة حوارة جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية، إضافة إلى نقطة تفتيش عسكرية

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة "عرين الأسود" أطلقت النار على قاعدة عسكرية في بلدة حوارة جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية، إضافة إلى نقطة تفتيش عسكرية هناك، مشيرة إلى أن المنفذين لاذوا بالفرار، وتبنت المجموعة مسؤوليتها عن الهجوم بين عشية وضحاها بين الأحد والاثنين بالقرب من مستوطنة حفات جلعاد، على بعد عدة أميال من نابلس في الضفة الغربية.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إنه "أحبط هجوما تفجيريا كان مخططا له من طرف فلسطينيين من غزة أمس الإثنين"وتتصدى إسرائيل لموجة من الهجمات العدائية حيث تعمل المؤسسة الأمنية على حماية مواطنيها.

وكانت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي،قد اصدرت التقييم السنوي الذي تم إعداده في الأسابيع المنصرمة، وسيُعرض قريباً على الحكومة. ويقدم التقييم مجموعة واسعة من التحديات المتوقعة لإسرائيل، في عام 2023 المقبل.

وعلى عكس السنوات السابقة، لا تجذب إيران الاهتمام الرئيسي. ففي المرتبة الأولى للخطر على إسرائيل، هو الاتجاهات العالمية التي تؤثر على إسرائيل وأمنها. والمقصود بذلك استمرار عدم الاستقرار العالمي، الذي ينبع أساسًا من الصراع بين الولايات المتحدة والصين، والغرب وروسيا، خصوصا نتيجة للحرب في أوكرانيا. ويشير التقرير إلى التغيير، الديموغرافي بشكل أساسي، داخل الولايات المتحدة، الذي وان لم يؤثر على إسرائيل الآن، فقد يكون له تأثير بالمستقبل عليها. وفي نفس الخانة، صنّفت الأزمات الاقتصادية والغذائية للدول المحيطة لإسرائيل: لبنان ومصر والأردن. تعتقد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن هذه الأزمات، قد يكون لها تداعيات على إسرائيل، التي يجب أن تساعد تلك الدول، لتقليل الخطر على استقرار الأنظمة فيها. وفي المرتبة الثانية إيران. ويمكن الاطلاع على تقرير منفصل عما حمله التقرير عنها.