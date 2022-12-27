إسرائيل: إغلاق محطات فحص وباء كورونا في 18 يناير/كانون الثاني الوشيك

عارضت صناديق الصحة الإسرائيلية القرارات، قائلة إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت والميزانية للتحضير، لكن على الحكومة المقبلة اتباع الخطة

أعلن منسق مكافحة وباء كورونا في إسرائيل، البروفيسور سلمان زرقا، لصناديق الصحة الأربعة في البلاد أنه اعتبارًا من 18 يناير/كانون الثاني الوشيك، سيتم إغلاق محطات اختبار الفحص بما في ذلك محطات اختبار القيادة في البلاد، وستكون مسؤولة عن اجتياز هذه الاختبارات لمن يرغبون في ذلك.

واشار سلمان زرقا إلى أنه اعتبارًا من 31 يناير /كانون الثاني الوشيك، لن يكون عزل مرضى وباء كورونا ضروريا، وسيتعامل معه كأي مرض فيروسي، في ما عارضت صناديق الصحة الإسرائيلية القرارات، قائلة إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت والميزانية للتحضير، لكن على الحكومة المقبلة اتباع هذه الخطة.

يبدو أن الوباء في إسرائيل تحت السيطرة إلى حد كبير هذا الشتاء حيث تم تسجيل 1187 حالة جديدة فقط في الـ 24 ساعة المنصرمة، ويوجد 155 مريضا في حالة خطيرة ونسبة التلوث بلغت 11.9 في المئة. وتوفي 12016 شخصًا بسبب الوباء منذ بداية تفشيه في عام 2020.