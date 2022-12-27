إيلون ماسك: حوالى 100 محطة للاتصال بالإنترنت عبر "ستارلينك" تعمل حاليا في إيران

كان إيلون مساك قد وعد بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الاصطناعية في إيران حيث تفرض السلطات قيوداً متزايدة على الوصول إلى الإنترنت.

أعلن رئيس شركة "سبايس إكس" إيلون ماسك في تغريدة على "تويتر"، أمس الإثنين، أن "ما يقرب من 100 محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمّنة عبر شبكة "ستارلينك" للأقمار الاصطناعية تعمل في إيران حاليا"، وجاءت تغريدة ماسك، ردا على مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي مستخدم قال إنه "التقط في شوارع إيران حيث توجد الآن حرية أكبر للنساء في اختيار ما إذا كن يرد تغطية شعرهن أم لا".

وكان الملياردير وعد في أيلول/سبتمبر المنصرم، بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الاصطناعية في إيران حيث تفرض السلطات قيوداً متزايدة على الوصول إلى الإنترنت.

ولدى ستارلينك حالياً أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكّان المناطق الواقعة أسفلها، وللتمكّن من الاتّصال بهذه الأقمار الاصطناعية يتعيّن وجود محطات استقبال أرضية توزّع كلّ منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه "راوتر".

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد، وأكدت السلطات مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر من قوات الأمن، وتوقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي تخلّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".

وفي السياق تشير منظمات حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر من 450 من المحتجّين على أيدي قوات الأمن.