الضفة الغربية: اعتقال 16 شخصا مطلوبا من قبل القوات الإسرائيلية خلال عملية مكافحة الإرهاب

أثناء عملية صادرت القوات سلاحين من نوع "كارلو"، كما اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي ستة مطلوبين في قرى سلواد والرام وبيتين في منطقة بنيامين.

اعتقل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وجنود حرس الحدود، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، 16 فلسطينيا مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية من بينها قريتا ألمانية والظاهرة. وفي مدينة نابلس،خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قواته ألقت القبض على ستة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال عدائية، وخلال العملية، أطلق مسلحون النار على قوات دون وقوع إصابات، وأثناء عملية صادرت القوات سلاحين من نوع "كارلو"، كما اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي ستة مطلوبين في قرى سلواد والرام وبيتين في منطقة بنيامين.

وفي الوقت نفسه، نشطت قوات الجيش الإسرائيلي في قرية الخضر في منطقة لواء عتصيون، واعتقلت مطلوبين وصادرت متفجرات في قرية بيد فلوح. كما تم العثور على مسدس من نوع "Airsoft" وزي عسكري إسرائيلي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية خلال العمليةالتي تعد جزءًا من عملية "كسر الأمواج" التي تضمنت غارات ليلية لمكافحة الإرهاب على مدار العام. بدأت العملية بعد سلسلة من الهجمات العدائية ضد اسرائيليين فى وقت سابق من هذا العام.

وفي السياق ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي،أن مجموعة"عرين الاسود" أطلقت النار على قاعدة عسكرية في بلدة حوارة جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، إضافة إلى نقطة تفتيش عسكرية هناك. مشيرة إلى أن "الجناة فروا".