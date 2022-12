إسرائيل: الجيش والشرطة يرفعان السرية عن اعتقال منفذ عملية تفجير القدس

سمحت السلطات الأمنية الإسرائيلية بالكشف عن اعتقال منفذ عملية التفجير المزدوجة في القدس منذ الـ 29 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم 2022. وأفاد الناطق بلسان الشرطة أنه في أعقاب نشاط استخباري وعملياتي مكثف من قبل جهاز الأمن العام والوحدة المركزية في لواء القدس وقوات أخرى من الشرطة والجيش الإسرائيلي، تم اعتقال إسلام فروخ بشبهة زرع عبوات متفجرة في القدس الشهر الماضي.

في 23 تشرين الثاني الماضي بتمام الساعة 07:05 وقع انفجار قوي بعبوة ناسفة في منطقة تقاطع مدخل القدس بالقرب من محطة للحافلات. تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث وفي نفس الوقت الذي تعاملت فيه مع هذا المشهد، انفجرت حوالي الساعة 07:35 عبوة ناسفة أخرى بالقرب من محطة حافلات عند مفرق راموت في القدس.

حقق في الاعتداء فريق من جهاز الأمن العام والوحدة المركزية للشرطة في لواء القدس، ورافق ملف التحقيق مكتب المدعي العام لواء القدس.

وأدى التفجير المزدوج إلى مقتل شخصين: المرحوم تيدسا تشوما - من سكان بسغات زئيف وكان في الخمسينيات من عمره، والفتى المرحوم (16 عاما)آرييه شيشوبك الذي كان يعيش في حي هار نوف. إضافة إلى ذلك، أصيب أكثر من 20 شخصًا في الهجوم المزدوج، معظمهم في حالة طفيفة أو يعانون من القلق.

في الأيام التي أعقبت الهجوم، قام محققون من الشاباك ومكتب المدعي العام المحلي في القدس، بمساعدة قوات الجيش الإسرائيلي، بجمع النتائج والأدلة بهدف تعقب هوية منفذ الهجوم. وفي عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت الهجوم، تم العثور في مناطق الضفة الغربية على عناصر مشبوهة مخبأة في المنطقة، ومن بينها: 5 عبوات أنابيب، قطع ملابس استخدمها منفذ العملية قبل وبعد وخلال العملية إضافة إلى خوذة للرأس وغيرها.

نتيجة لهذه النتائج وغيرها من إجراءات التحقيق التي تم تنفيذها في نفس الوقت أثناء اعتقال المشتبه بهم واستجوابهم، قام محققو الشاباك والمدعي العام في القدس بتعقب هوية منفذ الهجوم.

المشتبه به إسلام فروخ، 26( عاما)، من سكان إسرائيل، بدون خلفية أمنية سابقة، يعيش بالتناوب في كفر عقب ورام الله، مهندس ميكانيكي، تم إخضاعه لتحقيقات الشاباك والشرطة فور اعتقاله.

كشف التحقيق الذي أجراه الشاباك والنائب العام لواء القدس أن المشتبه به، الذي عمل مدفوعا بأيديولوجية سلفية جهادية متطابقة مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي، نفذ هذه الهجمات بمفرده، بعد أن انتهى من التخطيط لها، بهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين في القدس.

وأظهر التحقيق، أن المشتبه به اختار الانكشاف على مضامين إرهابية، ومن بين أمور أخرى، تعلم من مشاهدته كيفية صنع المتفجرات وأجرى التجارب في حفرة حفرها في منطقة مفتوحة في منطقة بنيامين، حيث صنع أيضًا العبوات الناسفة. في الحفرة التي تم العثور عليها وتفجيرها، تم إخفاء المواد الخام لصنع قنبلة إضافية، كما تم ضبط سلاح من نوع كارلو في حوزة الجاني. خلال المطاردة، تم ضبط عبوة متفجرة أخرى جاهزة للتشغيل. يظهر التحقيق أن فروخ كان ينوي استخدامها لشن هجمات إضافية.

وقد تم تمديد اعتقال المشتبه به من حين لآخر في المحكمة العليا، حيث قدمت الشرطة اليوم محضرًا ضده من قبل النيابة العامة، ومن المتوقع أن تصدر النيابة العامة في الأيام القادمة لائحة اتهام ضده بارتكاب أعمال إرهابية وقتل.

وكجزء من التحقيق ، تم إلقاء القبض على مشتبه بهم آخرين، لكن اتضح في التحقيق أنهم لم يشاركوا في هذا الهجوم. أحد هؤلاء المشتبه بهم اعتقل من قبل مباحث الوحدة المركزية لمحافظة القدس واتضح خلال التحقيق معه أنه خطط بمفرده وبدون صلة بالتفجير لتنفيذ هجوم آخر في منطقة المحطة المركزية في القدس. كان المشتبه به في المراحل الأولى من التخطيط بحيث أحبطت نواياه. تم تمديد اعتقاله ومن المتوقع توجيه لائحة اتهام ضده في الأيام المقبلة.