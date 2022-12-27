الرئيس الإيراني:"الدول التي ساندت المتظاهرين أخطأت في الحساب"ويتعهد بأن بلاده لن ترحم "المعادين"

رئيسي"كل التيارات الاستكبارية أتت إلى الميدان بكل قوتها ... المنافقون، المؤيدون للملكية، وكل التيارات المعادية للثورة، وكل الذين تضرروا من هذه الثورة"

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن "الدول التي ساندت المتظاهرين أخطأت في الحساب" وتعهد بأن بلاده لن ترحم "المعادين" للجمهورية الإسلامية، مشددا على أن "الأحداث الأخيرة كانت حرب الاحزاب، كل التيارات الاستكبارية أتت إلى الميدان بكل قوتها ... المنافقون، المؤيدون للملكية، وكل التيارات المعادية للثورة، وكل الذين تضرروا من هذه الثورة، كانوا ضالعين في الأحداث".

واشار رئيسي إلى أن"الداعمين للاحتجاجات، أرادوا حرف المجتمع الإسلاميعن أهدافه"، وتساءل "لماذا تبعثون إلينا برسائل عبر قنوات مختلفة (وتعتقدون أننا) نريد التحدث إليكم بعدما تم القضاء على انعدام الأمن بفضل جهود الشعب وقوات الأمن التي تبذل التضحيات؟".

وجاءت تصريحات إبراهيم رئيس أمام جموع غفيرة وسط طهران خلال مراسم تشييع رفات مستعادة لـ200 جندي قضوا خلال الحرب الإيرانية-العراقية في ثمانينات القرن الماضي.وشدد رئيسي على أن "حضن الأمة (الإيرانية) مفتوح لكل من تم التغرير بهم. الشباب هم شباب هذه البلاد"، مشددا على أن "حضن الأمة مفتوح للجميع، لكننا لن نرحم المعادين".

وتقول منظمات حقوقية خارج إيران إن أكثر من 450 متظاهرا قضوا خلال الاحتجاجات التي شكّل الشباب والنساء جزءا كبيرا من المشاركين فيها، في ما أفادت أرقام رسمية إيرانية عن مقتل أكثر من مئتي شخص، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف وإحالة قسم منهم الى المحاكمة.

ومن جهته أكد القضاء الإيراني إصدار أحكام بالاعدام بحق 11 متهما، تم تنفيذ اثنين منها، بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة اثنين آخرين، ويقول ناشطون حقوقيون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى إنزال عقوبة الإعدام في حقهم.وأعربت العديد من الدول الغربية عن مساندتها للاحتجاجات، وقامت بفرض عقوبات على طهران على خلفية ما تعتبره "قمع" السلطات للمحتجين.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر المنصرم، تحركات احتجاجية إثر وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

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