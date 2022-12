تسريب صوتي لحسين الشيخ يهاجم به أبو مازن ومسؤولين آخرين ويستخدم ألفاظ نابية

التسريبات الصوتية تشير الى حرب شديدة تدور في السلطة الفلسطينية لخلافة أبو مازن

نشرت وكالة "شهاب" الفلسطينية مقاطع من تسريبات صوتية لمحادثات أجراها الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، المرشح الأبرز لخلافة أبو مازن، وتكشف هذه التسجيلات عن علاقة معقدة وصعبة في قيادة فتح بسبب الصراعات على خلافة أبو مازن في السلطة. كما وجه الشيخ انتقادات شديدة ضد الرئيس محمود عباس في هذه القضية، بما في ذلك شتائم قاسية ضد أبو مازن.

وسمع الشيخ في هذه المقاطع وهو يستعرض قضية خلافة أبو مازن بأنها أصل كل المشاكل في السلطة الفلسطينية ويتهم أبو مازن بالتلاعب وعدم الحسم، وهو الأمر الذي يجر السلطة الى الفوضى وقال :"اليوم قضية الوراثة هي قلب القضية، وحماس تستغل الوضع". واضاف "أبو مازن شريك في هذه الفوضى ويوجد لديه مصلحة لوجودها، يؤسفني أن أقول هذا اليوم العملية (نقل الميراث) يختلف تماما مما كان عليه بعد وفاة ياسر عرفات.

وحتى أن الشيخ سمع في هذه التسجيلات وهو يكيل الشتائم لرئيس السلطة الفلسطينية بشأن تعامله مع كبار المسؤولين وقال :"أبو مازن ابن 66 شر**** ، جاء يبلغنا عن قراراته بدون توضيحها؟ هو غبي إن توقع أن نقوم بالأمر الصحيح بدون أن يوضح لنا نواياه".

وسمع الشيخ كمن يستبعد مرشحين آخرين من السباق للرئاسة ويقول للذي يتحدث معه بأن مسؤولين كثر يحركون في مرجل الميراث ، من بينهم الأجهزة الأمنية وقيادة فتح، وبخصوص توفيق الطيراوي (الذي عمل بالسابق بالأجهزة الأمنية واليوم مستشار أبو مازن) يسأل محاوره :"ما الذي ستربحونه ان تم تعيينه؟" وبخصوص مرشح آخر وهو، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرج يقول :"فاليذهب الى *** المؤخرة". وبحسبه فإن الوضع الحالي والذي فيه خمسة مرشحين يقودون حربا على الخلافة، فإن الأمر يحمل كارثة على السلطة الفلسطينية : "THE END OF THE GAME", نهاية اللعبة على حد تعبيره