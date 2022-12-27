الرئيس الإسرائيلي يبعث رسالة للعاهل المغربي بمناسبة الذكرى الثانية للاتفاقيات الإبراهيمية

أعرب الرئيس إسحاق هرتسوغ، شكره للملك محمد السادس، نيابة عن دولة إسرائيل على "الملجأ الآمن" الذي قدمه المغرب لليهود خلال الحرب العالمية الثانية"

بعث الرئيس إسحاق هرتسوغ رسالة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لتهنئته بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للاتفاقيات الإبراهيمية، الموقعة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأَول 2020.

وأعرب الرئيس إسحاق هرتسوغ، عن شكره للملك محمد السادس، نيابة عن دولة إسرائيل على "الملجأ الآمن" الذي قدمه المغرب لليهود خلال الحرب العالمية الثانية"، وعلى "جهوده الشخصية من أجل السلام الإقليمي".

وقال الرئيس إسحاق هرتسوغ، "بمناسبة الذكرى الثانية لانضمام المغرب إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، تود دولة إسرائيل والشعب اليهودي الإعراب عن امتنانهم وتقديرهم لجلالتكم وللشعب المغربي الذي يعمل على مدى أجيال على حماية الأمن، الرفاه والتراث الثقافي للجالية اليهودية في المملكة".

وأضاف الرئيس إسحاق هرتسوغ، "في عهدك ، تم الاعتراف بالطابع العبري للمغرب في دستور المملكة، وتم تجديد المؤسسات المجتمعية اليهودية في جميع أنحاء البلاد - من المعابد اليهودية إلى المقابر" وتابع: "وكان في ظل حكمكم أن أدت الاتفاقيات الإبراهيمية بين بلدينا إلى ازدهار الشراكات بين حكومتنا وشعبينا".

AFP صورة لجلالة الملك الراحل محمد الخامس في الخمسينيات من القرن الماضي

كما سلط الرئيس هرتسوغ في رسالته الضوء، على جهود والد العاهل المغربي، الملك الراحل الحسن الثاني، الذي أقام علاقات مع إسرائيل، وجده الراحل الملك محمد الخامس، وقال، "يستذكر يهود المغرب باعتزاز وحنان (...) جدكم الملك محمد الخامس الذي سيذكره العالم بأنه حامي (...) يهود هذه المملكة".

وأردف الرئيس إسحاق هرتسوغ، "عندما واجه ملايين اليهود لفظاعات المحرقة في القرن العشرين، قدم الملك محمد الخامس ملاذًا آمنًا لرعاياه اليهود، أينما كانوا، يتذكر اليهود المغاربة هذه الذكرى بفخر وحنان، كما نذكر المساهمة الحيوية لوالدكم الراحل جلالة الملك الحسن الثاني، الذي لعب دورًا أساسيًا في بناء أسس السلام التي عليها مستقبلنا الآن يقع ".