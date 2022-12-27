رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي :"الرؤيا الايرانية لاقامة حزب الله 2 في سوريا تم تعطيلها"

رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية يقول إن الجيش الاسرائيلي جاهز لاية أوامر ضد المشروع النووي الايراني

كشف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي خلال كلمه له في معهد أبحاث الأمن القومي إن "المعدل حاليا هو عملية أسبوعيا ضد الايرانيين في كل أنحاء الشرق الأوسط، الرؤيا الايرانية لاقامة حزب الله 2 في سوريا تم تعطيلها. الايرانيون أرادوا نصب مئات صواريخ أرض أرض في سوريا وعشرات آلاف المقاتلين من المليشيات الشيعية".

وأضاف كوخافي وقال إن الرئيس الايراني كان سيزور سوريا اليوم :"إن كان سيصل الى هناك يجب عليه أن يعرف أنه يوجد هناك كمية أقل من السلاح،عدد أقل من القواعد العسكرية الايرانية وعدد أقل من القوات, كل هذا لا يجري لوحده، انما بفضل المعركة بين الحروب، والتي سيمر عليها 10 سنوات في آذار/مارس القادم".

وبحسب كوخافي :"يجب أن نرى ايران بصورة شاملة تتجاوز حدود المنطقة الجغرافية للدولة التي يطلق عليها ايران. الى جانب قدرة نووية عسكرية يوجد تصدير للثورة، نشاط للوكلاء والجيوش في الشرق الأوسط وافريقة وغيرها والثالث هو التموضع ليس فقط عن طريق الوكلاء انما ايضا بنية تحتية وقدرات".

وأوضح في نهاية تصريحاته إن :"مستوى الجاهزية للعمل في ايران تحسن بصورة كبيرة، وأنا أقول أكثر من ذلك- الجيش الإسرائيلي سيكون جاهزا ليوم صدور الأمر ضد المشروع النووي وسيؤدي المهمات التي ستفرض عليه".