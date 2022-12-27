تقرير: بوادر لامكانية أن يقوم الاتحاد الاوروبي بالإعلان عن الحرس الثوري منظمة إرهابية

جاء هذا بسبب التعاون الايراني بالحرب الدائرة في اوكرانيا وقمع المظاهرات في ايران

ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة مطالب في عدد من دول الاتحاد الاوروبي، بأن يعلن الاتحاد عن الحرس الثوري الايراني بأنه منظمة إرهابية.

من بين الدول التي طالبت بهذا الأمر، كانت ألمانيا وهولندا، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن الأسباب لتغيير توجهات هذه الدول هو التورط الايراني في الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتعاون المتزايد مع روسيا وقمع المظاهرات.

خلال هذا الشهر أقر الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري، وقال ديبلوماسيون غربيون لـ"كان" :"إنه يوجد جاهزية معينة لدراسة الامكانية بأن يتم تعريف الحرس الثوري على أنه منظمة إرهابية"، نفس الديبلوماسيين أضافوا إن "القرار سيحدث فقط حين تكون ’كتلة حرجة’ من أعضاء الاتحاد الاوروبي تطالب بذلك".

وبحسب هؤلاء الديبلوماسيين التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها:"هذا على ما يبدو سيستغرق وقتا، لكن العملية التي نراها حاليا هي إشارة ايجابية أن شيئا تغير". وأوضح مسؤولون في الاتحاد الاوروبي لهيئة البث إن "الاتحاد الاوروبي يراقب عن كثب الاحداث في ايران. وكما هو متبع، الدول الأعضاء سيحددون الرد الأنسب".