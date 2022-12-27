إسرائيل: تعيين تساحي هنغبي رئيساً لمجلس الأمن القومي

تساحي هنغبي

عيّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، تساحي هنغبي البالغ من العمر 65 عامًا، رئيسا لمجلس الأمن القومي، ليحل بذلك محل إيال هولاتا.

وسبق لتساحي هنغبي، أن ترأس عدة وزارات على مدى العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك الصحة والعدل والأمن الداخلي، كما شغل منصب الوزير المسؤول عن الإشراف على أجهزة المخابرات الموساد والشاباك، ووكالة الطاقة الذرية والعلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة.

كما شغل تساحي هنغبي، منصب نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست، ويعتبر خبيرا في برنامج إيران النووي.

وفي الشهر الماضي، قال تساحي هنغبي إنه يعتقد أن "نتنياهو سيأمر بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية إذا لم تبرم الولايات المتحدة اتفاقًا نوويًا جديدًا مع طهران وتتخذ إجراءً بنفسها". وفي حديثه إلى قناة 12 الإسرائيلية، أكد أنه في "مثل هذا الوضع، فإن نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية في إيران".

وكان هنغبي قد هدد في السابق بضربة إسرائيلية محتملة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي. كما كان عليه المثول أمام المحكمة خلال مسيرته المهنية، وتم تبرئته من تهم الفساد والاحتيال، وإدانته بالحنث باليمين. وتتعلق القضية بالتعيينات التي تمت خلال فترة عمله بوزارة حماية البيئة.