غانتس :"الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد تسبب بوقوع تصعيد أمني"

جاء هذا بعد اجتماع كوخافي مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو أمس وتصريحات سموتريش

على ضوء النية لتمديد فترة الانتظار لرؤساء هيئة الأركان الإسرائيلية والانتقادات التي أطلقها كل من سموتريش وبن غفير ضد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية افيف كوخافي، كشف وزير الأمن المنتهية ولايته بيني غانتس خلال مقابلة مع القناة "12" إنه ولابيد وافقوا على إجراء كوخافي محادثة مع نتنياهو. وقال :"أنا أحترم نتائج الانتخابات، لكنني متخوف جدا وإحذر من الاتجاه الذي نذهب اليه، حيث أنه متطرف وايضا خطير أمنيا".

واشار غانتس :"في النهاية هذا توجه لرئيس حكومة مكلف، أنا لم أكن مشاركا في المحادثة، ولا أعرف ماذا دار خلالها، لكنني أعرف جيدا الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني وأدرك جيدا الأضرار التي يمكن أن يسببها تقسيم جهاز الأمن، على مستوى وزير الأمن وعلى مستوى وزير الأمن القومي الذي يدير القوات في الضفة الغربية".

كما عبر عن معارضته للمبادرة لتمديد فترة الانتظار لضباط الجيش الاسرائيلي الكبار بعد تسريحهم وقال :"أعتقد ان رؤساء هيئة الاركان والجنرالات السابقين هم شخصيات كبيرة على الصعيد الاجتماعي، ويمكنهم المساهمة بأنفسهم في النظام السياسي، هذا ليس ضررا، ليس لديهم مهارات أقل من اي أحد آخر".