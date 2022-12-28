إسرائيل: الليكود يوقع اتفاقية ائتلافية مع يهدوت هتوراة

قام الفصيلان المكونان لحزب يهدوت هتوراة - ديجل هاتوراه وأغودات يسرائيل - بحل قضاياهما العالقة التي عرقلت الجهود للتوصل إلى اتفاق مع الليكود

وقع الليكود ويهدوت هتوراة الحريدي اتفاق ائتلافي أمس الثلاثاء، قبل يوم من تقديم رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة أمام الكنيست.

قام الفصيلان المكونان لحزب يهدوت هتوراة - ديجل هاتوراه وأغودات يسرائيل - بحل قضاياهما العالقة التي عرقلت الجهود للتوصل إلى اتفاق مع الليكود، بما في ذلك رفض ديجل هاتوراه قبول حزبه بمنصب في الحكومة الإسرائيلية.

ووافق رئيس أغودات يسرائيل، يتسحاق غولدكنوبف، على طلب ديجل هتوراه، وأبلغ نتنياهو أنه لن يكون عضوا في مجلس الوزراء.

بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء ، سيستقبل غولد كنوبف وزارة البناء والإسكان ، بينما سيعود رئيس ديجل هاتوراه موشيه غافني كرئيس للجنة المالية القوية في الكنيست، وهو المنصب الذي شغله في ظل حكومات نتنياهو السابقة.

وسيتم تعيين مئير بوروش وزيرا لشؤون القدس والتراث، بينما يشغل يعقوب آشر منصب رئيس وزارة الداخلية في الكنيست، وسيشغل يسرائيل ايشلر منصب رئيس لجنة العمل والرفاهية.

ويستعد نتنياهو، زعيم حزب الليكود الذي يتمتع بأكبر تمثيل في الكنيست المقبل (البرلمان الإسرائيلي) بـ 32 مقعدًا ، للعودة إلى منصب رئيس الوزراء مع حصول كتلته اليمينية على أغلبية 64 مقعدًا في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المقرر عقد جلسة استماع وتصويت على الثقة بشأن الحكومة الجديدة صباح الخميس .