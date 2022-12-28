الرئيس الإسرائيلي يعرب لعضو الكنيست إيتمار بن غفير عن مخاوف وقلق السكان الإسرائيليين بشأن الحكومة المقبلة

وطالب الرئيس الإسرائيلي، خلال اللقاء، بن غفير "بتعديل مواقفه والاهتمام بالمخاوف والانتقادات المتعلقة بالعنصرية والتمييز التي قد تكون الحكومة مذنبة بها".

التقى الرئيس إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، بزعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني عضو الكنيست إيتمار بن غفير، للتعبير عن مخاوفه وقلق السكان الإسرائيليين بشأن الحكومة المقبلة.

وطالب الرئيس الإسرائيلي، خلال اللقاء، بن غفير "بتعديل مواقفه والاهتمام بالمخاوف والانتقادات المتعلقة بالعنصرية والتمييز التي قد تكون الحكومة لها دور بها".

ودعا الرئيس إلى إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على حقوق السكان العرب والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في البلاد، كما أصر على أن "دور التحالف المستقبلي يجب أن يكون العمل لجميع قطاعات السكان بروح إعلان الاستقلال".

من جهته، أكد إيتامار بن غفير للرئيس الإسرائيلي، أنه "وضع لنفسه هدف خدمة الأمة كلها وجعل الشوارع أكثر أمانًا للجميع".

وأضاف إيتامار بن غفير، أنه "تحدث في الأيام الأخيرة مع شركائه في الصهيونية الدينية ولم يكن لديهم نية لاستبعاد بعض السكان أو إلحاق الأذى بهم"، مؤكدا على "الانتباه إلى الأصوات التي تسمع من جميع الأطراف وأن الحكومة الجديدة ستعمل لصالح المجتمع الإسرائيلي بأسره".

يأتي هذا الاجتماع بين الرئيس والنائب اليميني المتطرف عشية تقديم الحكومة الجديدة المقرر عقدها غدا الخميس في الكنيست.

وكان قد وقع الليكود ويهدوت هتوراة الحريدي اتفاق ائتلافي أمس الثلاثاء، قبل يوم من تقديم رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة أمام الكنيست.