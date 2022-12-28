الكشف عن علاقة وثيقة ومتواصلة جمعت حاخام الصهيونية الدينية الكبير ورئيس الشاباك

هذه العلاقة ساهمت بمحاربة جرائم الكراهية في الضفة الغربية

كشفت هيئة البث الرسمية "كان" عن علاقة وثيقة ومتواصلة جمعت الحاخام حاييم دروكمان مع رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي استمرت سنوات وساهمت في محاربة جرائم الكراهية.

رئيس جهاز الشاباك الذي زار الحاخام دروكمان في المستشفى قبل وفاته، لم يقدم تفاصيل أمام عائلته عن العلاقات التي جمعت الشاباك والحاخام دروكمان وطاقمه. مع ذلك، روى لهم خلال زيارة لأداء واجب العزاء في منزله وقال :"هذه خسارة شخصية، ايضا تنظيمية على ضوء العلاقة التي تم انشاؤها، ايضا خسارة لشعب إسرائيل، أنا أمثل تنظيما، الناس في المنظمة لا ينخرطون بالسياسة وهم بشكل استثنائي جدا، الأشخاص أنفسهم، تركوا رسالة بعد وفاته عن مساهمة الحاخام دروكمان للتنظيم، هذه لم تكن تعليمات من فوق".

وتحدث بار عن العلاقة طويلة المدى والتي استمرت سنوات مع الحاخام، ولم يتطرق الى التفاصيل، انما اشار الى الإدراك وطريقة التفكيرالتي رافقت الحاخام على مدار سنوات وقال إن "الحاخام أطلق عليها كمال الشعب".

ويتضح أن العلاقة تضمنت لقاءات ومشاورات ومباحثات استهدفت الحفاظ على القانون بالضفة الغربية، وفه الشاباك التأثير العميق للحاخام دروكمان بالميدان، على سبيل اجتمع مسؤولون بالتنظيم أكثر من مرة مع الحاخام ومساعديه بعد الارتفاع المقلق لجرائم "تدفيع الثمن"،حيث رأى الجانبان خطورة كبيرة بالجرأة والعنف التي يمكنها أن تؤدي الى تصعيد حقيقي.

وكان الحاخام دروكمان عبر أكثر من مرة هو وطاقمة من تزايد جرائم الكراهية، والمساس بقوات الأمن، وخط كتابات مسيئة والمساس بالأبرياء ، على خلفية ذلك نفذت محاولات من الجانبين للوصول الى هؤلاء الفتيان وإصلاحهم والعمل بكل طريقة ممكنة لمحاربة الظاهرة.

افرايم مائير، مساعد الحاخام دروكمان على مدار سنوات قال :"هذه كانت علاقة شجاعة، حقيقية، عملنا المتواصل وبشكل أساسي الحاخام دروكمان منع الحوادث الأخطر، سنواصل نشاطنا هذا كما قال الحاخام دروكمان وكرر ’كل محاربة ضد الشاباك ستؤدي الى إضعاف الحرب بالإرهاب".