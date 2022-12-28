بعد التهديدات على حياته: وضع حارس أمن للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

التهديدات جاءت بعد تصريحات لجنود في وحدة المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي

بعد التهديدات على حياته والنقاش المشتعل في شبكات التواصل الاجتماعي، قرر الجيش الإسرائيلي اليوم تعيين حارس أمن خاص للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي العميد ران كوخاف، يرافقه خلال جولاته الى أماكن مكتظة بالناس. قبل أسبوع ونصف هاجم رئيس مجلس شومرون يوسي داغان بشدة المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بعد النشر أن جنودا من وحدة المتحدث باسم الجيش عبروا عن اراء ضد الاستيطان في الضفة الغربية وضد مسؤولين في الجهاز السياسي.

وقال داغان "يجب اغلاق وحدة المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي وفتحها مجددا، ران كوخاف حول المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي فرع لميرتس، حقيقة أن الجنود والضباط لا يخشون من أية عقوبات من الانتهاكات الصارخة لقانون الجيش الاسرائيلي والتي تقر انه في حال عبر الجندي عن آراءه السياسية أمام الملأ يثبت أن هذه هي روح الضابط".

رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد عبر عن موقف داعم للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بعد الاتهامات من جانب داغان وغرد :"نحن نقدم دعما كاملا لران كوخاف أمام المحاولات المشينة لجره الى خلاف سياسي. هذا جزء من محاولة خطيرة للتهديد على الجيش الاسرائيلي وإخضاعه لمصالح سياسية ضيقة. كل من الجيش الاسرائيلي عزيز على قلبه يجب أن يخرج ضد حملة التشهير القبيحة هذه".