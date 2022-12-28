محرك البحث "غوغل" يزيل تعريف اللا سامي لـ "اليهودي" من محرك البحث

أدرج محرك البحث الكلمة على أنها تعني "المساومة مع شخص ما بطريقة بخيلة أو تافهة"،ظهرت علامة "مسيئة" في نتيجة البحث

غير محرك البحث"غوغل" نتائج البحث عن كلمة "يهودي"،بعد أن قدم لفترة وجيزة مجازا معاديا للسامية كأول تعريف لها، وقبل التغيير، أدرج محرك البحث الكلمة على أنها تعني "المساومة مع شخص ما بطريقة بخيلة أو تافهة"،ظهرت علامة "مسيئة" في نتيجة البحث، تشير إلى أن أصل المصطلح يكمن في الصور النمطية للقرن التاسع عشر "التي تربط اليهود بالتجارة وإقراض المال" وذكر أن التعريف جاء من ناشر القاموس لغات أكسفورد (Oxford Languages)

وسحب غوغل التعريف المذكور بعد انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من الجماعات اليهودية. وقال المؤتمر اليهودي العالمي "إنه أمر مزعج للغاية أن الذكاء الاصطناعي لغوغل لا يتعرف على خطاب الكراهية المعاد للسامية الواضح في نتائج البحث عن مصطلح يهودي". واضاف "نتوقع اتخاذ اجراءات تصحيحية على الفور".

واعتذرت شركة "غوغل" العملاقة ومقرها كاليفورنيا، قائلة إنها ترخص تعريفات من خبراء قواميس من أطراف ثالثة، في ما غرد داني سوليفان في تغريدة على Google Search Liaison Danny Sullivan: "نحن نتخلف عن عرض التعريفات المسيئة فقط إذا كانت هي المعنى الأساسي لمصطلح ما. نظرًا لأن هذا ليس هو الحال هنا، فقد حظرنا العرض وأرسلنا تعليقاتنا إلى الشريك لمزيد من المراجعة".

ووفقا له، فإن مربعات القاموس تعرض تعريفات من مصادر خبراء خارجية، وقال الممثل أيضًا إن "غوغل" لا تنشئ أو تكتب أو تعدل التعريفات ، مضيفًا أن النتائج لا تعكس وجهات نظر "غوغل"..