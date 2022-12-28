إسرائيل: بنيامين نتنياهو يعلن عن المناصب الوزارية النهائية لحزب الليكود وجدول الحكومة

"للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف في جميع أنحاء أرض إسرائيل. ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير المستوطنات في جميع أنحاء أرض إسرائيل "

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، المناصب الوزارية النهائية من حزب الليكود وأعلن عن جدول أعمال حكومته الجديدة، قبل يوم من أداء اليمين المتوقع غدا الخميس.

وتضمن جدول الأعمال - أول اتصال رسمي للحكومة للجمهور حول أهدافها وأولوياتها - تتمحور حول توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقوانين التي ستحد من سلطة المحاكم. وجاء في جدول الأعمال أن"للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف في جميع أنحاء أرض إسرائيل. ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير المستوطنات في جميع أنحاء أرض إسرائيل " في إشارة إلى (الجليل والجولان في الشمال، والنقب في الجنوب، والضفة الغربية).

وأوضح جدول الأعمال عن نوايا الحكومة فيما يتعلق بالقانون والنظام، "ستتخذ الحكومة خطوات لضمان الحوكمة واستعادة التوازن المناسب بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية"، مشيرًا إلى "قانون تجاوز" مخطط سيسمح للكنيست بإعادة تشريعات القوانين التي ألغتها المحكمة العليا غير ديمقراطي، إلى جانب خطط لمنح السياسيين مزيدًا من السيطرة على اختيار القضاة.

كما واصل نتنياهو إبلاغ أعضاء برلمان الليكود بمناصبهم في الحكومة الجديدة، حيثتم اختيار يوآف غالانت - وهو جنرال كبير سابق في الجيش - وزيرا للأمن، وسيكون تساحي هنغبي الرئيس المقبل لمجلس الأمن القومي، وسيعود وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس إلى هذا المنصب الذي شغله آخر مرة في عام 2020. وتم اختيار يوآف كيش، الذي شغل سابقًا منصب نائب وزير الصحة، كوزير للتعليم المقبل ومنسق بين الحكومة والكنيست، وسيكون حاييم كاتس وزيراً للسياحة، في ما سيكون أمير أوحانا رئيسا للكنيست، وأوفير كاتس سيكون رئيسا للائتلاف.