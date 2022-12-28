العاهل الأردني يحذر من اندلاع "انتفاضة جديدة ستشمل انهيارا كاملا للقانون والنظام في الضفة الغربية"

تم بث مقتطف من المقابلة مع العاهل الأردني عشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي شكلها نتنياهو مع شركائه من الأحزاب المتدينة والمتشددة

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من اندلاع "انتفاضة جديدة ستشمل انهيارا كاملا للقانون والنظام في الضفة الغربية، وهو ما لن يستفيد منه الإسرائيليون ولا الفلسطينيون"وتابع "إذا أراد الناس الدخول في صراع معنا، فنحن مستعدون تماما أحب دائمًا أن أصدق ذلك، دعونا نلقي نظرة على الكوب نصف الممتلئ، لكن لدينا خطوط حمراء معينة ... وإذا أراد الناس دفع هذه الخطوط الحمراء، فسنتعامل مع ذلك" جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بثت مقتطفات منها، اليوم الأربعاء.

تم بث مقتطف من المقابلة مع العاهل الأردني عشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي شكلها بنيامين نتنياهو مع شركائه من الأحزاب المتدينة واليمينية المتشددة.

لا يعطي المقتطف الذي بثته شبكة "سي إن إن" أي إشارة إلى سياق هذا التقييم، الذي يأتي بعد عام من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وفي الأشهر الأخيرة، استهدف مسلحون فلسطينيون بشكل متكرر مواقع عسكرية، وقوات تعمل على طول السياج الأمني ​​في الضفة الغربية، ومستوطنات إسرائيلية ومدنيين على الطرق.

ووقعت هذه الاعتداءات في سياق عمليات مكافحة الإرهاب المكثفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي (كاسر الأمواج) منذ موجة الاشتباكات في الربيع المنصرم. أسفرت العملية عن أكثر من 2500 اعتقال في غارات ليلية، لكنها خلفت أيضا 169 قتيلًا فلسطينيا خلال هجمات أو اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية اجتمعوا خلال الأشهر الأخيرة مع مسؤولين في الأردن ومصر لبحث أوضاع السلطة الفلسطينية في فترة ما بعد أبو مازن. الفلسطينيون طالبوا بالحصول على مساعدة تمنع سيطرة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية بالقوة على السلطة الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مصادر فتحاوية بأن لقاءات عقدت خلال الأشهر الأخيرة بين مسؤولين فلسطينيين وآردنيين ومصريين، اضافة الى اجتماعات مشتركة جمعت الأطراف الثلاثة تحت عنوان "ترتيب الوضع المستقبلي للسلطة وفتح.

وذكر التقرير أنه قبل شهرين التقى مسؤولون فلسطينيون يعتقد أن أحدهم حسين الشيخ مع ممثلين من الديوان الملكي والمخابرات الأردنية، ونوقش خلال الاجتماعات سيناريوهات ما بعد وفاة عباس وكيفية التعامل معها، خصوصا الخلافات المتوقعة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، اضافة الى الخلافات بين القياديين أنفسهم، وعقد اجتماع مماثل في العاصمة المصرية القاهرة، حيث طالبوا المسؤولين المصريين بمساعدة من القاهرة لمنع انهيار السلطة.