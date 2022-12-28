قبل يوم من الإعلان عن حكومة نتنياهو: غانتس يتحدث مع عباس ويشدد على التعاون "التحركات الدولية للسلطة ضد إسرائيل ستضر بالفلسطينيين"

غانتس:"الاستمرار في الحفاظ على قناة مفتوحة للتنسيق الأمني والمدني، والتي تخدم أمن الفلسطينيين والإسرائيليين وتتيح الرفاه الاقتصادي والمدني"

أكد وزير الأمن الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، اليوم الأربعاء، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أهمية العلاقة التي تطورت بين نظام الأمن الإسرائيلي والمستوى السياسي والسلطة في الضفة الغربية، وأكد غانتس لعباس على أن "التحركات الدولية للسلطة الفلسطينية ضد إسرائيل ستضر في نهاية المطاف بالرأي العام الفلسطيني وقبل كل شيء ترفع الجدران وتجعل من الصعب تعزيز عملية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال غانتس لعباس إنه من الأهمية بمكان "الاستمرار في الحفاظ على قناة مفتوحة للتنسيق الأمني والمدني، والتي تخدم أمن الفلسطينيين والإسرائيليين وتتيح الرفاه الاقتصادي والمدني"، وفقًا لـ بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.

وكان غانتس قد التقى مع عباس وتحدث معه عدة مرات هذا العام، مما أثار انتقادات على الرغم من حث غانتس على أن مثل هذه المراسلات ضرورية "للتنسيق الأمني". خلال مكالمة هاتفية في سبتمبر/ أيلول المنصرم، شدد غانتس على "ضرورة الحفاظ على وجود الآليات الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية لوقف الإرهاب والعنف اللذين تصاعدا على مدار العام"

وقال غانتس: "نحن نتعامل مع واقع أمني وسياسي معقد ... سأستمر في القيام بكل ما هو ضروري للحفاظ على الاستقرار الأمني، وضمان حرية عمل دولة إسرائيل، وقبل كل شيء حماية الحياة البشرية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث عباس المجتمع الدولي على "الامتناع عن التعامل" مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة إذا كانت تفتقر إلى الالتزام بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في إشارة إلى الحكومة الجديدة لنتنياهو ، التي من المقرر أن تكون الحكومة الأكثر يمينية في الدولة اليهودية في تاريخها.

وفي السياق التقى الرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، بزعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني عضو الكنيست إيتمار بن غفير، للتعبير عن مخاوفه وقلق السكان الإسرائيليين بشأن الحكومة المقبلة. وطالب الرئيس الإسرائيلي، خلال اللقاء، بن غفير "بتعديل مواقفه والاهتمام بالمخاوف والانتقادات المتعلقة بالعنصرية والتمييز التي قد تكون الحكومة لها دور بها".

ودعا الرئيس إلى إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على حقوق السكان العرب والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في البلاد، كما أصر على أن "دور التحالف المستقبلي يجب أن يكون العمل لجميع قطاعات السكان بروح إعلان الاستقلال".

من جهته، أكد إيتامار بن غفير للرئيس الإسرائيلي، أنه "وضع لنفسه هدف خدمة الأمة كلها وجعل الشوارع أكثر أمانًا للجميع".وأضاف إيتامار بن غفير، أنه "تحدث في الأيام الأخيرة مع شركائه في الصهيونية الدينية ولم يكن لديهم نية لاستبعاد بعض السكان أو إلحاق الأذى بهم"، مؤكدا على "الانتباه إلى الأصوات التي تسمع من جميع الأطراف وأن الحكومة الجديدة ستعمل لصالح المجتمع الإسرائيلي بأسره".