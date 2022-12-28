على وقع تقويض صلاحيات رئاسة الأركان: غانتس يدعو قادة الجيش إلى "الدفاع عن مبادئهم والمحافظة على الجيش الإسرائيلي وقيمه"

"أنتم وأنتن القابضون على عجلة القيادة، أنتم تتحملون مسؤولية أمن الدولة، كما أنكم مسؤولون عن توجيه الدفةلكي تنجحوا في ذلك يتعين عليكم التمسك بمبادئكم"

أدلى وزير الأمن المنتهية ولايته بيني غانتس بتصريحات على خلفية الاتفاقات الائتلافية ولا سيما القوانين الجديدة التي قضمت من صلاحيات رئيس أركان الجيش، ناهيك عن مكانة المفوض العام للشرطة في ما عرف بقانوني درعي-سموتريتش وبن غفير من جهة أخرى.

وضمن غانتس تصريحاته تحذيرات تنم عن قلقه حيال الحكومة القادمة، التي يتوجب عليها أن "تردع إيران، وليس رئيس الأركان القادم أو الحالي، وليس المفوض". وأضاف غانتس في مقابلة إذاعية على راديو Ynet صباح اليوم (الأربعاء)، إن "سموتريتش وبن جفير يجران الحكومة القادمة باتجاهات متطرفة للغاية، وسيدفع المتدينون (الحريديم) المتعاونون معهما ثمن ذلك بأنفسهم".

في وقت لاحق، خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج طيارين، في قاعدة حتسريم الجوية، وجه غانتس كلامه لقادة الجيش الإسرائيلي "أنتم وأنتن القابضون على عجلة القيادة، أنتم تتحملون مسؤولية أمن الدولة، كما أنكم مسؤولون عن توجيه الدفة. لكي تنجحوا في ذلك - يتعين عليكم وعلى جميع قادة الجيش الإسرائيلي التمسك بمبادئكم، والجهر بالحقيقة المهنية والقيادية، والحفاظ على الجيش الإسرائيلي وقيمه بأي ثمن".

رئيس الأركان المنتهية ولايته أفيف كوخافي ألقى كلمة بدوره في تلميح ضمني لنوايا سموتريتش: "الطيارون والطيارات الشباب، أنتم تنهون فصلًا مهمًا في حياتكم وأنا كذلك. وأنا مطمئن. بفضل الناس والجنود والقادة على حد سواء، وبفضل النوعية البشرية والتفاني والاستعداد، هم يواصلون المسير لإكمال المهمة. أنا مطمئن بسبب العقل، والابتكار، وأنا مطمئن بسبب الروح التي تميز الجيش الإسرائيلي، روح الوحدة والتقيد برسمية الدولة التي تضع مصلحة البلد أولاً. أنا مطمئن لأننا نحترم كل شخص ونعطيه مكانه. أنا مطمئن لأننا نموذج للشراكة والوحدة ".

وأضاف غانتس في مقابلة صباح اليوم على راديو واينت، "نحن نطالب برفع الرايات الحمراء سواء على صعيد الأداء الحكومي، أو حل الوزارات، أو الأمن والتعليم، وعلى وجه الخصوص من وجهة النظر الاجتماعية.

وكان غانتس قد صرح أنه وافق بالتشاور مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد لرئيس الأركان أفيف كوخافي الاجتماع برئيس الوزراء المكلف نتنياهو نظرا لخطورة التصريحات المتلاحقة من جانب مركبات الائتلاف وآخرها التلويح بتمديد فترة الانتظار للعاملين في جهاز الأمن الساعين للالتحاق بالسلك السياسي. وأضاف "أنا أحترم نتائج الانتخابات، لكنني متخوف جدا وأحذر من الاتجاه الذي نذهب اليه، حيث أنه متطرف وايضا خطير أمنيا."