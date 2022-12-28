لبحث "سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين": وزيرا الدفاع التركي ونظيره السوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011

وزارة الدفاع الروسية: "محادثات ثلاثية جرت في موسكو بين وزراء الدفاع في روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا"

التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري، اليوم الأربعاء، في إطار اجتماع في موسكو مع نظيرهما الروسي، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين أنقرة ودمشق منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، لبحث سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين والجهود المشتركة لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "محادثات ثلاثية جرت في موسكو بين وزراء الدفاع في روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا"، تناولت خصوصا "سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين".

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن "الاجتماع ضم وزراء الدفاع التركي خلوصي أقار والروسي سيرغي شويغو والسوري علي محمود عباس، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة"وأكد اتفاق المجتمعين في اللقاء "الذي عقد في أجواء بناءة"، على استمرار الاجتماعات الثلاثية "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".

وكان الرئيس التركي، قد أعرب الأسبوع المنصرم، عن استعداد بلاده لإصلاح العلاقات مع سوريا، بعد سنوات من الهجوم على نظيره السوري بشار الأسد، في ما أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، الجمعة المنصرمة، نقلا عن نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، قوله إن "موسكو ترحب باقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتمثل في إنشاء آلية ثلاثية لتعزيز المسار الدبلوماسي بين تركيا وروسيا وسوريا".وقال ميخائيل بوغدانوف، إن "موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا"، حسب موقع العربية.

من جانبها، أفادت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، أن "موقف سوريا من الفكرة، التي يمكن أن تشمل عقد قمة بين قادة الدول الثلاث، لم يعرف بعد لكن موسكو على اتصال بمسؤولين في دمشق".كما أكدت نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية، أن "روسيا تجري اتصالات مع دمشق بشأن اقتراح الرئيس التركي أردوغان عقد لقاء يضم الرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين".