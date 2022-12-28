2022: انتقال التصعيد الأمني من حدود غزة إلى الضفة الغربية في إسرائيل

طالما بقيت حماس ترى ذلك من مصلحتها، فسيبقى هذا هو الحال، لكن التدريبات المستمرة تظهر أنه في وقت ما، عاجلاً أم آجلاً، سينتهي السيناريو السلمي

قطاع غزة هدأ، واشتعلت الضفة الغربية في إسرائيل – تلك كانت السمة الرئيسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2022.

في أواخر آذار/ مارس وأوائل أبريل، أدت أربع هجمات نفذها فلسطينيون مسلحون داخل إسرائيل في غضون أسبوعين فقط إلى مقتل 14 إسرائيليًا وعادت إلى الشوارع مشاعر وصور الخوف التي اعتقد الإسرائيليون أنها قد ولت منذ زمن بعيد.

نفّذ الهجومين الأولين - في مدينة بئر السبع الجنوبية ومدينة الخضيرة الشمالية – اثنان من المواطنين العرب يعيشان في إسرائيل مرتبطان بالدولة الإسلامية. إن كون الجناة مواطنين إسرائيليين هو تطور مقلق، على الرغم من أنه ينبغي القول إن الغالبية العظمى من المجتمع العربي الإسرائيلي تحجم عن عمليات كهذه.

أظهر الهجومان التاليان المكان الذي يجب أن تعمل فيه إسرائيل بالضبط. إطلاق نار في تل أبيب وبشرقها، مدينة بني براك، نفذه فلسطينيون من منطقة جنين في شمال الضفة الغربية. لقد تسللوا عبر الحاجز الأمني مسلحين ومستعدين للقتل.

في أعقاب هذه الأحداث، شرعت إسرائيل في عملية عسكرية أطلق عليها اسم "كاسر الأمواج". لم تكن هذه عملية تقليدية، لكنها تضمنت عمليات توغل مستمرة في الضفة الغربية لاعتقال الأفراد المتورطين في الإرهاب، وهي عمليات أدت في كثير من الأحيان إلى معارك بالأسلحة النارية مع المسلحين المحليين. ركزت حملة مكافحة الإرهاب في البداية على جنين - المنطقة الحرام الخالية من أي حكم حقيقي، ومكان مثالي لظهور الخلايا المسلحة.

أظهر هجوم مسلح آخر وقع داخل إسرائيل في أوائل أيار/مايو، هذه المرة في مدينة إلعاد المأهولة بالسكان المتدينين، أن العملية يجب أن تمتد إلى الضفة الغربية بأكملها، وليس جنين فقط.

نجحت عملية "كاسر الأمواج" في خفض مستوى العنف في إسرائيل الذي انخفض بشكل كبير منذ الربيع. لكن على الجانب الآخر مما يسميه الإسرائيليون "الخط الأخضر"، الذي يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية، فإن الأمر مختلف تمامًا. لطالما كان إلقاء الحجارة ومحاولات الدهس وهجمات الطعن حدثًا يوميًا في الضفة الغربية، لكن عام 2022 كان العام الذي انضمت فيه بكثافة غير مسبوقة، محاولات إطلاق النار المتكررة.

ليس من المستغرب أن معظم هذه المحاولات جرت في نابلس وجنين وما حولهما، حيث لا أثر هناك للسلطة الفلسطينية. أتى منفذو إطلاق النار من صفوف التنظيمات المسلحة، لكن هذا العام شهد أيضًا ظاهرة جديدة: المسلحون المحليون والمجرمون والشباب - في أماكن مختلفة، اجتمعوا معًا لتشكيل ميليشيا مسلحة غير مرتبطة بأي تنظيم قائم. وكانت عمليات عرين الأسود في منطقة نابلس هي الأسوأ سمعة من بينها جميعًا، حيث نفذت عمليات إطلاق نار مختلفة، انتهى بعضها بمقتل جنود ومدنيين إسرائيليين.

Nasser Ishtayeh/Flash90 اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية ، 18 فبراير ، 2022.

بعد سلسلة من الهجمات في الصيف وأوائل الخريف، شرعت إسرائيل في مهام مختلفة تستهدف قيادة عرين الأسود. لقد فهم القادة الناجون منهم الرسالة وسلموا أنفسهم للسلطة الفلسطينية، وانخفضت مستويات العنف منذ ذلك الحين.

من قبيل الصدفة - أو ربما لا - كانت إحدى السنوات الأكثر عنفًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية في العقد الماضي واحدة من أكثر الأعوام سلمًا على طول حدود غزة. كان للفصيل الحاكم المتطرف في القطاع حماس نفوذ عندما تعلق الأمر بالتحريض على العنف في الضفة الغربية، لكنه كان له نفس التأثير في الحفاظ على هدوء الجبهة بسبب الوضع الاقتصادي المحسن وعدد كبير من تصاريح دخول العمال إلى إسرائيل.

التصعيد الوحيد الذي وقع في أوائل شهر آب (أغسطس) الماضي، صدر عن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي تعمل من تلقاء نفسها. اختارت حماس الوقوف على الحياد بينما أسقطت إسرائيل قيادة الجهاد الإسلامي بكاملها في عملية استمرت 55 ساعة.

ما الذي يجب أن نتوقعه للعام المقبل؟ في الضفة الغربية، المزيد من الشيء نفسه.

لن تُقدم السلطة الفلسطينية تحت رئاسة رئيس مسن على فعل أكثر مما فعلته حتى الآن، مما يعني أن المداهمات الإسرائيلية الليلية ستستمر وكذلك الهجمات الفلسطينية. ستكون إسرائيل سعيدة برؤية المزيد من المشهد نفسه على حدود غزة أيضًا. طالما بقيت حماس ترى ذلك من مصلحتها، فسيبقى هذا هو الحال، لكن التدريبات المستمرة التي تجريها تظهر أنه في وقت ما، عاجلاً أم آجلاً، سينتهي السيناريو السلمي هناك.

هل سيحدث ذلك في عام 2023؟ الجواب بيد رئيس حماس يحيى السنوار.