في احتجاج واضح على السلطات الإيرانية: شابة إيرانية تنافس في بطولة شطرنج بدون حجاب

أظهر شهود عيان في فيديو ضمن بطولة FIDE World Rapid and Blitz Chess في كازاخستان، سارة خادم الشريعة وهي تلعب بدون حجاب

تنافس شابة إيرانية كبيرة في بطولة دولية للشطرنج هذا الأسبوع بدون حجاب، فيما يعتبره البعض علامة احتجاج على الجمهورية الإسلامية، وأظهر شهود عيان في فيديو ضمن بطولة FIDE World Rapid and Blitz Chess في كازاخستان، سارة خادم الشريعة وهي تلعب بدون حجاب، في انتهاك للقوانين الإيرانية التي تحكم قواعد اللباس الأنثوي - التي ينظر إليها البعض على أنها إظهار للتضامن مع الاضطرابات التي اجتاحت إيران منذ وفاة في سبتمبر / أيلول،مهسا اميني.

أصبحت القوانين التي تفرض ارتداء الحجاب الإلزامي نقطة اشتعال خلال الاحتجاجات، حيث ظهرت سلسلة من الرياضات المتنافسات في الخارج دون الحجاب في الأماكن العامة.

ومن جهته قال رئيس اتحاد الشطرنج الإيراني حسن تاميني، إنها "شاركت بحرية وعلى نفقتها الخاصة في البطولة"، مضيفًا أن "خادم الشريعة لم تشارك في هذه المسابقات من خلال الاتحاد، لكنها ذهب بشكل مستقل وقام بهذا العمل"وأضافت تاميني: "لم نتوقع أن تقوم لاعبة الشطرنج هذه بذلك لأنها شاركت في البطولات السابقة وفقًا للمعايير".

ويُطلب من اللاعبات الإيرانيات الالتزام بقواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء، ولا سيما من خلال تغطية رؤوسهن عند تمثيل بلادهن في الأحداث الدولية.

لعبت النساء دورًا بارزًا في الاحتجاجات التي شكلت واحدة من أجرأ التحديات التي تواجه القيادة الإيرانية منذ ثورة 1979، كما أصبحت الرياضة ساحة حساسة خلال الاحتجاجات ، حيث أعرب العديد من الرياضيات ولاعبي كرة القدم البارزين عن دعمهم لها.

وكانت المتسلقة الإيرانية الناز ركابي قد شاركت في كوريا الجنوبية بدون حجاب وعادت لاستقبال الأبطال في طهران. في الشهر المنصرم، نددت إيران بمتزلج السرعة نيلوفر مرداني بعد أن حضرت مسابقة في تركيا وهي لا ترتدي الحجاب، وامتنعت عدة فرق رياضية وطنية عن غناء النشيد الوطني قبل المباريات.