الحكومة السابعة والثلاثون في إسرائيل تستعد اليوم لأداء اليمين: فماذا ينتظرنا؟

في الساعة 11:00 صباحًا، تنعقد الجلسة الكاملة للكنيست (البرلمان) لبدء عملية أداء اليمين في الحكومة المقبلة. وسيتم ذلك في حضور رئيس إسرائيل يتسحاك هرتسوغ

بعد الانتهاء من ماراتون تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية على أعضاء الليكود أمس، تجري اليوم الخميس الاستعدادات الأخيرة لأداء الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين اليمين الدستورية في الكنيست، وفيما يلي رصد للأحداث المقبلة خلال هذا النهار.

في الساعة 11:00 صباحًا، تنعقد الجلسة الكاملة للكنيست (البرلمان) لبدء عملية أداء اليمين في الحكومة المقبلة. وسيتم ذلك في حضور رئيس إسرائيل يتسحاك هرتسوغ - الذي سيلقي كلمة ورئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حايوت.

ثم يصعد نتنياهو على المنصة ويعرض سياسة الحكومة القادمة وتشكيلتها وتقسيم المهام بين الوزراء. بعد ذلك، سيلقي كلمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس المعارضة الجديد يائير لابيد.

وتُعقد بعد ذلك مناقشة برلمانية، حيث يحظى كل حزب ائتلافي بما يصل إلى تسع دقائق للتحدث فيما يحصل كل حزب معارض على 24 دقيقة. أخيرًا، سيصوت النواب للتصديق على رئيس الكنيست ثم الحكومة السابعة والثلاثين.

في حال سارت الأمور وفقًا للخطة، فإن الحكومة المقبلة للدولة اليهودية ستؤدي اليمين. في نهاية الجلسة العامة، سيشرب الحاضرون كأسًا على على شرف رئيس الكنيست المنتخب حديثًا عضو الليكود أمير أوحانا والمتوقع حضوره في قاعة الكنيست.

وفقًا لتقارير أوردتها وسائل إعلام عبرية، فقد قرر نتنياهو التخلي عن المراسم التقليدية لتسلم رئاسة الوزراء من أيدي لابيد، ولن يشارك إلا في اجتماع انتقالي قصير. وكان نتنياهو قد رفض في أعقاب نتائج انتخابات يونيو 2021 إجراء المراسم الرمزية تلك عندما تولى نفتالي بينيت السلطة.