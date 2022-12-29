بعدما أفرزت نتيجة انتخابات الأول من نوفمبر فوزا ساحقا لكتلة اليمين برئاسة نتنياهو لم يفصلها عن لحظة أداء اليمين سوى الاتفاق على توزيع المناصب والوزارات

بعدما أفرزت نتيجة انتخابات الأول من نوفمبر تشرين الأول فوزا ساحقا لكتلة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو لم يفصل الحكومة الناشئة عن لحظة أداء اليمين سوى الاتفاق على توزيع المناصب والوزارات على مركبات الائتلاف اليميني والمتدين بامتياز.

من المقرر أن يعود وزير الخارجية الإسرائيلي السابق يسرائيل كاتس إلى المنصب الذي شغله آخر مرة في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يصبح الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت وزير الأمن المقبل.

وتشمل التعيينات الأخرى داخل الليكود بقيادة نتنياهو: حاييم كاتس وزيرا للسياحة، ويواف كيش وزيرا للتعليم، وآفي ديختر وزيرا للزراعة والتنمية الريفية، وشلومو كارهي وزيرا للاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل ميري ريجيف كوزيرة للمواصلات، وعضوة يمينا السابقة، عيديت سيلمان، وزيرة حماية البيئة، وميكي زوهار وزيراً للثقافة والرياضة، وأوفير أكونيس وزيراً للعلوم والتكنولوجيا.

وأثارت هذه الحكومة من حولها زوبعة من التعقيبات والاحتجاجات على خلفية هوية وزراء أساسيين في تشكيلتها في مقدمتهم من كانا خارج "الشرعية السياسية" في الماضي ولكنهما اليوم يجرفان معهما تيارا شعبيا يؤمن بقدرتهما على إحداث التغيير، في إشارة إلى عضوي الكنيست ايتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وينضم إليهما الحاخام آرييه درعي الذي يعتبر مخالفا جنائيا على نحو متسلسل وهو ما يثير استياء الحركة في إسرائيل من أجل جودة الحكم.