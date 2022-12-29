وزير الخارجية الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس يلمح إلى احتمال شن هجوم جوي على إيران

"قد تعبرون السماء الى الشرق في غضون سنتين أو ثلاث والمشاركة في هجوم على مواقع نووية في إيران نعمل على الاستعداد لملاقاته"

قال وزير الأمن الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، يوم الأربعاء لطياري سلاح الجو الإسرائيلي إنهم قد يشاركون في هجوم محتمل في إيران "في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".

وقال غانتس في دورة تخرج في جنوب إسرائيل إن "إسرائيل زادت بشكل كبير من استعدادها في السنوات الأخيرة وتستعد لاحتمال شن هجوم على إيران". وأضاف "قد تعبرون السماء الى الشرق في غضون سنتين أو ثلاث والمشاركة في هجوم على مواقع نووية في إيران نعمل على الاستعداد لملاقاته".

أبدت إسرائيل قلقها بشكل متزايد بشأن برنامج إيران النووي، وأكد مسؤولون أن الدولة اليهودية ستقوم بكل ما هو ضروري لمنع خصمها الإقليمي من امتلاك قدرات نووية.

"قد يضطر بعضكم إلى التحليق في عمق الأراضي اللبنانية والسورية، أو الخروج في مهام لإنقاذ اليهود من جميع أنحاء العالم. وقال المسؤول الأمني إنني أؤمن بقدرتكم على النجاح بهذه المهام، ليس فقط بفضل الطائرة الممتازة التي ستستخدمونها، ولكن بفضل أخلاقكم ومهنيتكم".

قبل وقت قصير من إدلاء غانتس بتصريحاته، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد تحذيرًا للجمهورية الإسلامية، مشيرًا إلى تدريب مشترك مع القوات الجوية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر لمحاكاة هجمات ضد إيران ووكلائها في الشرق الأوسط. وقال لابيد: "يتوجب على أعدائنا أن يعرفوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة التهديدات التي نعتبرها وجودية".

لقد ناقشت هذا الأمر مع رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو، وهو أحد القضايا القليلة التي تحظى بإجماع الرأي العام الإسرائيلي. لن تقبل أي حكومة إسرائيلية أن تصبح إيران قوة نووية. إذا كان من الضروري العمل، فسنتحرك".