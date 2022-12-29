الخطوط العريضة لملامح وزير المالية المقبل ووزير إضافي في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش

ذكي وفعال ومتطلب، يعتبر سموتريش أفضل وزير مواصلات حصلت عليه إسرائيل على الإطلاق. لكن اليوم، أفكاره الراديكالية تبعث على القلق بين أبناء المجتمع الإسرائيلي

"أنا فخور بكوني رهابي المثلية الجنسية." هكذا أعلن بتسلئيل سموتريتش، صاحب الشخصية المثيرة للجدل والذي أصبح لاعباً رئيسياً في المشهد السياسي الإسرائيلي. رئيس حزب الصهيونية الدينية، وهو شخصية رئيسية في الائتلاف، لا يفتقر لا إلى الطموح ولا الجرأة. وهو لا ينوي البقاء في ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل بنيامين نتنياهو، كما أثبتت المفاوضات الساخنة في الأسابيع الأخيرة حول حقائب وزرائه المستقبلية.

ذكي وفعال ومتطلب، يعتبر سموتريش أفضل وزير مواصلات حصلت عليه إسرائيل على الإطلاق. لكن اليوم، أفكاره الراديكالية حول القضايا الأمنية والاجتماعية تبعث الكثير من القلق وسط العديد من أبناء المجتمع الإسرائيلي.

خلفية سموتريتش

ولد سموتريش في مستوطنة حسفين الدينية في مرتفعات الجولان في شمال إسرائيل، لكنه نشأ في مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية. كان والده حاخامًا أرثوذكسيًا وتلقى تعليمًا دينيًا. خلال خدمته القصيرة في الجيش الإسرائيلي، شغل منصب سكرتير قسم العمليات في هيئة الأركان العامة.

حصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية أونو الأكاديمية الإسرائيلية، وبدأ درجة الماجستير في القانون المدني والدولي من الجامعة العبرية في القدس، ولم يكمل دراسته.

يعيش سموتريش، وهو يهودي أرثوذكسي، خارج مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية مع زوجته ريفيتال وأطفالهما السبعة.

اعتقل سموتريش، المدافع المتشدد عن الدولة اليهودية، في عام 2005 خلال احتجاجات ضد خطة فك الارتباط – التي نصت على تفكيك المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة وإخلاء المستوطنين الإسرائيليين والجيش من القطاع الفلسطيني - وسجن لمدة ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام. في عام 2006، ساعد في تنظيم "موكب الوحش" كجزء من الاحتجاجات ضد مسيرة فخر المثليين في القدس، على الرغم من أنه أعرب لاحقًا عن أسفه لذلك.

وهو أيضًا أحد مؤسسي منظمة رغافيم غير الحكومية، التي تراقب وتتخذ الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء التي يقوم بها الفلسطينيون والبدو والعرب في إسرائيل والضفة الغربية دون تصاريح إسرائيلية.

"فرض السيادة اليهودية"

يُقال إن سموتريتش لعب دورًا رئيسيًا في التشريع الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على ضم الضفة الغربية، وترك بصماته على قانون يمنع دعاة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من زيارة إسرائيل. ويعمل بكل قوته لجعل القوانين الدينية اليهودية - هالاخا - مصدرًا للقانون في إسرائيل.

في يونيو 2019، شن سموتريتش حملة للحصول على وزارة القضاء الإسرائيلية، موضحا أنه يسعى للحصول على الحقيبة بهدف "استعادة نظام عدالة التوراة"، مما دفع رئيس الوزراء آنذاك نتنياهو إلى الابتعاد عنه وتعيين أمير أوحانا، وهو مثلي الجنس في العلن، بدلا عنه في ذلك المنصب.

بعد سبع سنوات على دخوله البرلمان، من المقرر أن يصبح سموتريش أحد الوزراء البارزين في أكثر حكومة يمينية شهدتها إسرائيل على الإطلاق.