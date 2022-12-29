إسرائيل: نتنياهو ولابيد يتحدثان عن التطبيع مع السعودية في الكنيست

قال لابيد: "إذا استمرت الحكومة القادمة على خطى المسار الذي مهدناه، فسوف نتوصل إلى اتفاق مع السعوديين في أي وقت من الأوقات"،

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو يوم الخميس للكنيست، البرلمان الإسرائيلي، إن إحدى المهام الرئيسية لحكومته الجديدة هي "توسيع دائرة السلام" مع الدول العربية.

وقال نتنياهو: "المهمة الثالثة هي الاستمرار في توسيع دائرة السلام مع الدول العربية من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي"، مشيرًا على الأرجح إلى المملكة العربية السعودية لأن إسرائيل تحاول تطبيع العلاقات مع الدولة الخليجية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

ورد رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، الذي أصبح الآن رئيس المعارضة، في خطابه بالقول إن حكومته هي التي أحرزت تقدمًا في تطبيع العلاقات مع الرياض. وقال لابيد: "إذا استمرت الحكومة القادمة على خطى المسار الذي مهدناه، فسوف نتوصل إلى اتفاق مع السعوديين في أي وقت من الأوقات"، مشيرًا أيضًا إلى تعزيز اتفاقيات إبراهيم في عهده كرئيس للوزراء.

كما ذكرت i24NEWS سابقًا، كانت المملكة العربية السعودية تتطلع إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى إن الأمر مجرد "مسألة وقت". في الأسبوع الماضي، قال نتنياهو في مقابلة إن التطبيع الإسرائيلي السعودي سيعني السلام مع العالم العربي والفلسطينيين.

وعاد رئيس الوزراء الأطول خدمة إلى السلطة في الوقت الذي تؤدي فيه حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة اليمين يوم الخميس. عودته السياسية محاطة بمخاوف بشأن التمييز المحتمل ضد الأقليات وتصاعد التهديدات الأمنية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، الذي وصفه نتنياهو بأنه "المهمة الأولى" لحكومته.