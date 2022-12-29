إسرائيل: انتخاب عضو الكنيست أمير أوحانا(مثلي الجنس) عن حزب الليكود رئيسا للكنيست

يبعث برسالة قوية للشباب: "أريد أن أقول للشباب الذين يشاهدوننا اليوم: بغض النظر عن مكانكم"وقال "تعال يمكنك الوصول إلى حيث تريد أن تكون".

تم انتخاب عضو الكنيست عن حزب الليكود أمير أوحانا(مثلي الجنس)، اليوم الخميس، لرئاسة الكنيست(البرلمان الإسرائيلي) بأغلبية 63 صوتا مقابل 54 صوتا وامتناع صوت واحد عن التصويت، ليخلف ياريف ليفين الذي شغل منصبي وزير الأمن العام ووزير العدل في حكومات نتنياهو السابقة، والذي استقال بعد أيام قليلة لتولي حقيبة العدل.

وبذلك يصبح أمير أوحانا الرجل الثالث في حكومة نتنياهو، في بلد يلعب فيه رئيس الكنيست دورًا قياديًا في العملية البرلمانية، ويعد هذا تعيينًا رمزيًا بشكل خاص لأن النائب مثلي بشكل علني وأن التحالف الجديد، بالإضافة إلى نوابه متشددين، يشمل أيضًا نوابًا مثل آفي ماعوز من حزب "نعوم" أو أوريت ستروك من "الصهيونية الدينية"، الذين أثاروا الجدل مؤخرًا حول مجتمع الميم. كما أنه ليس من المهم أن يحصل ألون حداد، رفيق أمير أوحانا الذي لديه منه طفلان، على الحق الفعلي في أن يُدفن بالقرب منه في جبل هرتسل.

بعد أن أشاد بوالديه الحاضرين في الكنيست، وشكرهما على "تركه كما كان" ، شكر أمير أوحانا رفيقه وتعهد رسميًا بأن الكنيست التي سيقودها لن تضر أبدًا بمجتمع المثليين. وقبل أن ينتهي بدعاء البركة والتوفيق "لكل شعب إسرائيل" ، أراد أمير أوحانا أن يبعث برسالة قوية للشباب: "أريد أن أقول للشباب الذين يشاهدوننا اليوم: بغض النظر عن مكانك"وتابع: تعال يمكنك الوصول إلى حيث تريد أن تكون".