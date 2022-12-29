"احتجاجا" على حكومة نتنياهو: استقالة سفيرة إسرائيل لدى فرنسا "سياستكم تتعارض مع ضميري ومبادئ إعلان استقلال إسرائيل"

قالت لنتنياهو:"للأسف، الحكومة التي شكلتها وترأسها تضم ​​ممثلين عن أحزاب يتجلى تطرفها في خطوطها الأساسية، في سياساتها وفي تصريحاتها"

قدمت السفيرة الإسرائيلية لدى فرنسا ياعيل جيرمان، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها "احتجاجا" على الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وقالت في رسالة وجهتها لنتنياهو ونشرتها على حسابها على تويتر:"للأسف، الحكومة التي شكلتها وترأسها تضم ​​ممثلين عن أحزاب يتجلى تطرفها في خطوطها الأساسية، في سياساتها وفي تصريحاتها"وتابعت"كل هذا، برأيي، يهدد شخصية دولة إسرائيل وقيمها، كما عبرت عنها وثيقة الاستقلال، التي نشأنا وترعرعنا عليها والتي هي بمثابة بطاقة هوية ومنارة لنا".

وأكدت جيرمان في رسالتها "لذلك، وكما ذكرنا، فإن سياستكم وتصريحات الوزراء في حكومتكم، تتعارض مع ضميري ونظري للعالم والوعود الواردة في إعلان استقلال البلاد كدولة يهودية وديمقراطية"، وقالت: "في ظل هذه الظروف، لن أكون قادرة على الاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة تمامًا عن كل ما أؤمن به، وبالتالي أجد أنه من المناسب تقديم استقالتي وإنهاء منصبي كسفيرة لإسرائيل في فرنسا".

وأشارت جيرمان في رسالتها: "تم تعييني كسفيرة لإسرائيل في فرنسا من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، وكنت فخورة وسعيدة بتمثيل الدولة والنظرة العالمية للحكومة المنتهية ولايتها، والتي كانت قائمة على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون التي سادت في البلاد".

جدير بالذكر أنه لحد الساعة ا السابعة مساؤ بتوقبت القدس لم يعلق نتنياهو على الاستقالة.

وكانت حكومة نتنياهو التي شكلت من 6 أحزاب يمينية إسرائيلية لديها 64 من مقاعد الكنيست ال 120، قد حصلت على ثقة الكنيست بـ 63 صوتا مقابل 54 وتعتبر الحكومة، في حال منحها الثقة، الأكثر يمينية من بين الحكومات في تاريخ إسرائيل.