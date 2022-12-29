الرئيس الإسرائيلي يستضيف قادة الكنائس للاحتفال بالعام الجديد

قال الرئيس إسحاق هرتسوغ، "دعونا نقف معا ضد قوى التطرف والكراهية، لنتحد معا لمواجهة التحديات التي تهدد إنسانيتنا المشتركة"

قام الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، باستضافة رؤساء الكنائس المسيحية بمناسبة حفل استقبال العام الجديد التقليدي في مقر الرئاسة في القدس، وأكد أن "إسرائيل ستحافظ دائمًا على حرية الدين والعبادة ، وتحمي حقوق جميع الطوائف والأقليات الدينية التي تشكل الفسيفساء الإنسانية الجميلة لبلدنا. هذا الالتزام يتجاوز السياسة".

وتقدم الرئيس إسحاق هرتسوغ بتحيات رأس السنة الجديدة، وقال خلال تصريحاته، إنه "يذهب إلى صميم من نحن كدولة يهودية وديمقراطية، يجب عدم التسامح مطلقًا مع جميع أشكال الهجمات أو التخريب ضد المواقع الدينية أو المؤسسات أو رجال الدين. وسأواصل العمل مع الحكومة و السلطات ، بما في ذلك الشرطة ومعكم، لضمان معالجة أي حالات من هذا العنف على الفور ".

وقال الرئيس إسحاق هرتسوغ، "دعونا نقف معا ضد قوى التطرف والكراهية، لنتحد معا لمواجهة التحديات التي تهدد إنسانيتنا المشتركة، من تغير المناخ إلى الأوبئة إلى الحروب الرهيبة ، ولنسخّر روح الأخوة الجديدة التي تجتاح منطقتنا للترحيب بمستقبل أكثر سلاما لأطفالنا "، واختتم الرئيس كلمته بتمنياته للجميع "بأعياد سعيدة باللغات العبرية والعربية والإنجليزية".

من جهته، قال وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، "في هذه الأيام الخلافية والحجج داخلنا، دعونا لا ننسى أننا ملتزمون بالحفاظ على وحدتنا في مواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا، ولن نتغلب عليها إلا معًا. بالصلاة والتعاون، ومن خلال المساعدة المتبادلة. ومن خلال القبول والسلام بيننا"، وأضاف "كما عملنا دائمًا، سيعيش أتباع جميع الأديان في دولة إسرائيل، وسيكون لكل فرد مكان لممارسة عاداته والحفاظ على تراثه اذهب إلى بيت عبادته".

وأضاف أرييه درعي، "أود أن أبارككم، نيابة عن حكومة إسرائيل، وأتمنى لكم جميعًا أعيادًا سعيدة، كل على طريقتك وإيمانك، أتمنى لكم جميعًا أعيادًا سعيدة وعامًا جديدًا سعيدًا ".

من جانبه، قال بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، غبطته ثيوفيلوس الثالث، "يسعدنا أن نحييكم، سيدي الرئيس، ونحن نجتمع في هذا الاستقبال الاحتفالي في وقت ما بعد الوباء. في اجتماعنا العام الماضي، كنا لا نزال غير متأكدين، وهذا لقد شهد العام الماضي عودة إلى حياة طبيعية أكثر لشعبنا وحجاجنا، الذين يعودون إلى أرضهم مرة أخرى بأعداد كبيرة. نشكر الله القدير في هذا الموسم من النور والأمل ".