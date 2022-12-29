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الجيش الإسرائيلي يعتقل متسللا من سوريا

i24NEWS

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جنود من الجيش الإسرائيلي يشاركون في عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022.
JAAFAR ASHTIYEH / AFPجنود من الجيش الإسرائيلي يشاركون في عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022.

تم إعتقال المشتبه به في جنوب هضبة الجولان بعد أن تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم نقله لمزيد من الاستجواب من قبل قوات الأمن

إعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مشتبها به عبر الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية.

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وتم إعتقال المشتبه به في جنوب هضبة الجولان بعد أن تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم نقله لمزيد من الاستجواب من قبل قوات الأمن ولإجراء فحوصات في المستشفى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد الأسبوع الماضي، أن هجومًا منسوبا لإسرائيل استهدف منطقة دمشق في سوريا، أدى إلى مقتل مسلحين اثنين في مستودع أسلحة تابع لحزب الله.

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